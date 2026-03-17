В Ярославле задержали поддерживающих ВСУ музыкантов-язычников

В Ярославле задержали музыкантов с нацистскими татуировками и изображениями рун на теле. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Шестеро поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ) язычников-металлистов намеревались провести концерт, в ходе которого планировали исполнять произведения, включенные в список экстремистских, а также распространять запрещенную литературу, нацистскую символику и атрибутику.

27 февраля сообщалось, что житель Свердловской области получил 300 часов обязательных работ за публичную демонстрацию нацистской символики в виде татуировки на мочке уха.

До этого россиянин получил 10 суток административного ареста за то, что при выходе из душа продемонстрировал другу вытатуированную на его плече нацистскую символику, а житель Мордовии был приговорен к году исправительных работ за повторную демонстрацию наколки в виде «эзотерического и оккультного символа, который широко использовался в германском неоязычестве и нацистском мистицизме».

Ранее тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика.