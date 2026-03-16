«Налетали один за одним». Могут ли массовые удары дронов ВСУ «перегрузить» ПВО?

Вооруженные силы Украины существенно нарастили интенсивность воздушных ударов по территории России в целом и столичному региону особенно. За прошедшие двое суток только под Москвой было сбито 250 беспилотников. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, как могут выглядеть дальнейшие удары украинских средств воздушного нападения и действительно ли можно говорить о «перегрузке» средств ПВО?

За прошедшие сутки противником по объектам на территории России было запущено более 700 беспилотных летательных аппаратов. Крупные формации БЛА на предельно малых высотах налетали на объекты обороны одна за одной.

Силы и средства противовоздушной обороны 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения, развернутые на прикрытии столичного региона, сдавали в этот период один из самых серьезных экзаменов на эффективность боевой работы по отражению ударов средств воздушного нападения противника.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили около 250 БПЛА на подлете к Москве за двое суток.

Кроме того, полеты БЛА и их последующее поражение отмечались над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Крым, а также над водами Черного моря.

Рейд тысячи беспилотников

О том, что интенсивность подобных ударов будет только нарастать, «Газета.Ru» предупреждала еще в середине марта 2024 года.

Никаких особых трудностей в массовом производстве беспилотников у Украины нет, комплектующие и системы наведения поставляются государствами-участниками НАТО, а дальность полета дронов самолетного типа позволяет им поражать важные объекты в пределах европейской части России и даже за Уральским хребтом.

Нет сомнений, что и на Украине изучают военную историю и знают, что такое «рейд тысячи бомбардировщиков». Первый такой рейд в составе 1047 самолетов Королевских ВВС Великобритании состоялся в ночь с 30 на 31 мая 1942 года.

Вполне возможно, что украинские политики и военные увлечены воплощением в жизнь похожего замысла. Сказать новое слово в вопросах массированного боевого применения БЛА, да еще сравняться с Royal Air Force (RAF), — цель для украинских политиков, несомненно, амбициозная.

К большому сожалению, все так примерно и оказалось. «Рейда тысячи БЛА» со стороны ВСУ пока еще не произошло, но дело стремительно идет и к этому.

Могут ли такие удары «перегрузить» ПВО?

Не приходится сомневаться, что в ближайшее время удары украинских БЛА по объектам на территории Европейской части России (а может быть, уже и не только европейской) будут только усиливаться. И есть вполне обоснованные опасения, что украинскими военными заготовлены сюрпризы особого рода (к примеру, БЛА увеличенной дальности, новые боевые части и пр.).

За последнее время в СМИ устойчиво сформировалось словосочетание «перегрузка системы ПВО». По сути дела, оно правильное, разве что специалист может несколько уточнить терминологию. К примеру, автоматизированные системы управления зенитных ракетных частей и соединений рассчитаны на определенную плотность налета средств воздушного нападения противника (предположим, 10 целей/мин).

Если эта плотность будет превышена, то неизбежно будут пропуски целей, в вопросах целераспределения и целеуказания огневым средствам возникнут проблемы, на КП и пунктах боевого управления воцарится нервозная обстановка.

Этим и может воспользоваться противник. Роями и крупными формациями беспилотных летательных аппаратов самого различного типа может быть прикрыт удар более перспективных средств воздушного нападения противника, в частности, крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полета около 3 тыс. км и весом боевой части до тонны. А подобная БЧ может нанести куда как более существенный ущерб охраняемым объектам по сравнению с 50 кг взрывчатки самолетного БЛА типа «Лютый». Не исключен вариант, когда «Фламинго» будут применяться совместно с ракетами воздушного базирования типа Storm Shadow, что еще более усложнит обстановку.

Возникает традиционный вопрос – что делать? Тем более, что интенсивность применения БЛА и крылатых ракет со стороны Украины только растет. Одним усилением противовоздушной обороны эту задачу не решить. Противника надо самым радикальным образом выводить из войны. И вот какие возможны варианты.

По данным британского издания The Guardian, применение тактического ядерного оружия Соединенными Штатами обсуждалось еще в прошлом году в ходе подготовки к «двенадцатидневной войне». Тогда военные и специалисты доложили президенту США Дональду Трампу, что они не гарантируют уничтожение иранских ядерных объектов даже при помощи самых мощных противобункерных бомб. Вполне возможно, что подобный вопрос и сейчас у Дональда Трампа стоит на повестке дня и вероятность применения в настоящее время США ядерных бомб типа В61-12/13 против Ирана не стоит оценивать как нулевую.

Если это произойдет на самом деле, то подобное применение специального оружия до определенной степени развяжет руки и ВС РФ. И если до самого последнего момента считалось, что в войне ядерного и неядерного государства специальное оружие со стороны ядерного государства задействовано не будет, то сегодня это уже не кажется аксиомой. В общем, у Киева есть шансы опробовать на себе ТЯО, если руководство Украины в ближайшее время не одумается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).