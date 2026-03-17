В Приморье двухлетний ребенок проткнул себе глаз ножом, оставшись без присмотра

Двухлетний ребенок из города Арсеньева в Приморском крае проткнул себе глаз ножом, когда ненадолго остался без присмотра взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что малыш получил проникающее роговично-склеральное ранение правого глаза с выпадением внутренних оболочек. Пострадавшего мальчика экстренно доставили в «Микрохирургию глаза» Хабаровска. Первая операция длилась около 3,5 часа, врачам буквально пришлось собирать глаз по частям, передает Telegram-канал.

«Сохранится ли зрение, пока неясно, но надежда есть. Впереди — долгое лечение», — говорится в сообщении.

До этого уфимские врачи спасли жизнь новорожденному с критическим пороком сердца. Успешную операцию провели ребенку с транспозицией магистральных артерий, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Так обозначается критический врожденный порок сердца, при котором аорта и легочная артерия отходят неправильно, а кровь не насыщается кислородом, что грозит летальным исходом.

