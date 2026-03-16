В России начали замедлять домашний интернет. Кого это коснется?

Федеральный интернет-провайдер «Дом.Ру» начал ограничивать скорость домашнего интернета для абонентов с чрезмерным потреблением трафика. По заявлению компании, тестирование функции проводится в трех городах — Петербурге, Екатеринбурге и Самаре — и коснется лишь незначительного числа пользователей. Новые меры вводят на фоне массовых ограничений в работе мобильного интернета во многих регионах России. «Газета.Ru» разбиралась, что происходит.

Интернет-провайдер «Дом.ру», входящий в структуру российской компании «ЭР-Телеком», начал ограничивать скорость домашнего интернета для части пользователей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании отметили, что в настоящее время ограничения коснутся лишь некоторых абонентов, уличенных в чрезмерном потреблении трафика.

«Ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов «Дом.ру» в трех городах России», — говорится в сообщении компании.

Как пояснили в «Дом.ру», скорость передачи данных будет снижена для клиентов, которые потребляют более 3 Тб в месяц . По подсчетам компании, этот объем равносилен скачиванию от 750 тыс. до 1 млн фотографий высокого качества, либо 750–900 фильмов в HD качестве, или просмотру 1 500 часов онлайн-видео. В месяце (30 дней) — 720 часов.

В случае превышения указанного лимита скорость интернета у абонентов будет принудительно ограничена 50 Мбит/с , что «достаточно для основных интернет-сервисов, включая просмотр видео в HD качестве». Более высокую скорость можно будет сохранить при доплате в размере 100 рублей за каждые 500 ГБ, либо дождаться начала следующего месяца, когда ограничения будут сняты автоматически.

В «Дом.ру» полагают, что в случаях сверхпотребления «значимая часть клиентов являются юрлицами и используют интернет для коммерческих целей, а также перепродают трафик».

«Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети «Дом.Ру»», — подчеркнули в компании.

По информации «Вестей», в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России уже пообещали оценить действия провайдера «на предмет экономической и технологической обоснованности». Если практика лимитирования станет постоянной, аналитики не исключают, что другие операторы фиксированного широкополосного доступа в интернет последуют этому примеру.

Опыт «Дом.ру» с энтузиазмом восприняли в «Ростелекоме», поддержав «обеспокоенность коллег аномальными объемами потребляемого трафика, что может отражаться на работоспособности сети в целом сегменте».

«В ситуациях, когда подобная сверхнагрузка приводит к деградации сервиса у соседей, вполне корректно задействовать механизм, защищающий интересы большинства потребителей. Много качающие абоненты, которые используют передачу данных для предпринимательской деятельности, могут подключить выделенную линию по тарифам B2B», — рассказали «Российской газете» в пресс-службе компании.

Тарифы B2B предназначены для бизнеса. Как правило, их стоимость в разы выше расценок на проводной интернет для обычных пользователей.

Издание CNews отмечает, что летом 2025 года один из абонентов «Ростелекома» уже жаловался на резкое ограничение скорости интернета при большом объеме потребленного трафика. Случай якобы произошел в Новосибирске, ограничения ввели после скачивания 6,8 Тб, скорость была снижена с 500 до 20 Мбит/с, то есть в 25 раз. В ответ на запрос издания в компании заявили, что «информация не соответствует действительности» .

«Чрезмерный объем информации»

По данным экспертов «Российской газеты», у 99% абонентов трафик интернета не превышает 500 Гб в месяц .

«В то же время есть абоненты, у которых трафик стабильно, от месяца к месяцу, достигает и превышает 10 Тб, что в 20–30 раз выше среднего. Такие показатели невозможны, если речь идет об использовании домашнего интернета для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью», — отметил источник издания на рынке телекоммуникаций.

В интервью НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков напомнил, что в последнее время в России резко возросло количество случаев блокировки мобильного интернета, в связи с чем возрастает нагрузка на проводной — люди подключаются к сети через Wi-Fi и «возникает ситуация несанкционированного использования такого доступа для каких-то коммерческих целей».

«С одной стороны, в ограничениях ничего хорошего нет, с другой — чтобы использовать терабайты, даже для большой многодетной семьи надо настолько постараться... 99% обычных людей столько не используют, потому что это просто невозможно. Три терабайта — это просто чрезмерный объем информации, который можно скачать за месяц», — подчеркнул эксперт.

По словам Кускова, скорости 50 Мбит/с, которая будет устанавливаться после введения ограничений, вполне достаточно для просмотра видео в онлайн-кинотеатрах (обычно хватает 15–20 Мбит/с). Поэтому принимаемые меры — скорее «превентивные» и позволят «отсечь небольшое количество людей, которые совершают противоправные действия». Эксперт допустил, что «для предупреждения и профилактики» другие провайдеры также могут пойти на подобные ограничения.