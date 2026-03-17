В Иране рассказали о массированной атаке БПЛА на посольство США в Багдаде

Посольство США в Багдаде подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Местные источники сообщили о массированных атаках беспилотников на посольство США в Багдаде и взрывах в «зеленой зоне» во вторник утром», — говорится в публикации.

Ранее агентство сообщало, что в столице Ирака активирована система противовоздушной обороны (ПВО) вокруг американского диппредставительства.

16 марта стало известно, что беспилотник поразил верхние этажи отеля «Аль-Рашид» в Багдаде. Здание расположено в так называемой зеленой зоне иракской столицы, где находятся многие правительственные учреждения и посольства иностранных государств. В «Аль-Рашиде», в частности, размещена штаб-квартира миссии Европейского союза EUAM Iraq.

До этого системы ПВО перехватили и уничтожили дрон поблизости от диппредставительства США в центре Багдада.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американских истребителей на авиабазах США.

 
