Дело приостановлено: Лерчек отпустили из-под домашнего ареста из-за рака

Уголовное производство в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) приостановлено из-за ее болезни. Домашний арест также отменен. У женщины, которая недавно родила четвертого ребенка, диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, осложнениями и сильными болями. Лерчек вместе с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным обвиняют в незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов. Своей вины она не признает.

Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за выявленного у нее заболевания, сообщает РИА Новости. С блогера снимут электронный браслет, она сможет посещать медучреждения без специального разрешения.

«Уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны выделить в отдельное производство... Прекратить производство до ее выздоровления», — огласила решение судья.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что решение принято по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты. Для Чекалиной отменен домашний арест, вместо которого установлен запрет определенных действий.

«Запретить пользоваться интернетом, за исключением использования информационных ресурсов России для посещения сайтов медицинских учреждений и сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений, к судам общей юрисдикции города Москвы, арбитражных судов города Москвы», — огласила решение судья.

Согласие с приостановкой дела против Лерчек выразила и прокуратура.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение», — сказала прокурор.

Что известно о состоянии Лерчек

26 февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка — сына. Роды прошли путем экстренного кесарева сечения, после чего ее почти сразу госпитализировали в онкологическую реанимацию. Гистология плаценты показала наличие злокачественных клеток. Позже диагноз уточнили: рак желудка четвертой стадии.

Жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщил об ухудшении ее состояния: у женщины обнаружили метастазы в легких и позвоночнике. По его словам, Чекалина давно страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в прошениях разрешить поход к врачам.

Лерчек начала экстренный курс химиотерапии в государственном онкологическом центре им. Блохина, также она проходит лучевую терапию. По информации SHOT, у женщины обнаружили лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое фиксируется только на четвертой стадии рака. В таких случаях опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель.

Кроме того, после проведения МРТ несколько дней назад у Чекалиной нашли новую опухоль — теперь в мозге. Новообразование доброкачественное, однако оно вызывает регулярные головные боли из-за того, что сдавливает ткани мозга.

Сегодня адвокаты блогера уточнили, что она потеряла возможность самостоятельно передвигаться: из-за развития метастазов у нее зафиксирован перелом двух позвонков, выраженный болевой синдром на 9–10 баллов, острая потеря зрения на правый глаз и поражение костей свода черепа .

Прекратят ли дело?

В комментарии для «Газеты.Ru» адвокат Сергей Жорин объяснил, что, согласно нормам закона, само по себе тяжелое заболевание обвиняемого не является основанием для полного прекращения дела. Если состояние здоровья лица временно не позволяет участвовать в следственных действиях или судебном разбирательстве, возможна приостановка производства по делу. После выздоровления судебный процесс возобновляется и рассмотрение продолжается в обычном порядке.

При этом, по словам Жорина, болезнь является смягчающим обстоятельством при назначении наказания.

«Прекращение уголовного дела возможно только по основаниям, прямо предусмотренным законом — например, при отсутствии события или состава преступления, истечении сроков давности и в ряде других случаев. Сам факт тяжелой болезни обвиняемого к таким основаниям, как правило, не относится. Наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей также само по себе не прекращает уголовное дело, но может учитываться судом при решении вопроса о мере пресечения и впоследствии при назначении наказания», — добавил адвокат Жорин.

Ранее адвокат Максим Блинов заявил РЕН ТВ, что из-за рака четвертой стадии Валерию Чекалину могут освободить от наказания, при этом приговор все равно будет вынесен.