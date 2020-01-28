ФАС проверит связанную с коронавирусом рекламу в аптеках

Федеральная антимонопольная служба займется проверкой появившихся в аптеках рекламных объявлений, которые используют тему коронавируса. Об этмо сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в службу поступила жалоба на радиорекламу препарата «Арбидол». В ней говорится, что средство является эффективным в противостоянии коронавирусу.

Отмечается, что ведомство займется проверкой данной рекламы. По словам руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина, рассказала, что в инструкции препарата содержится информация о том, что он может противостоять коронавирусам.

«Однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки», — добавила она.

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