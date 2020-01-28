В Китае находится 5,6 тысяч туристов из России
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В Китае, где бушует коронавирус, все еще находится 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.
Отмечается, что все российские туристы должны вернуться на родину до 4 февраля 2020 года.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.
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