Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео с посланием мужчины, который ранее оставил двоих своих детей в аэропорту.
Он попросил у детей прощение, объяснив свой поступок страхом.
«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве... Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе», — сказал он.
Ранее отец брошенных в Шереметьево детей сам пришел к следователям.
26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.
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