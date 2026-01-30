Размер шрифта
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Нячанг

Количество рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Нячанг увеличится до 9 в неделю
Пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» с 7 марта увеличит частоту рейсов из Москвы в Нячанг до 9 в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По средам и субботам из Москвы будет совершаться по два вылета в день, а из Нячанга – по четвергам и воскресеньям.

Полеты в Нячанг будут выполняться на лайнере Airbus A350 в трех вариантах классов: «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес».

На данный момент «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы в Нячанг из Москвы, Иркутска, Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

В «Аэрофлоте» ожидают, что новые рейсы будут пользоваться спросом у россиян, так как высокий сезон в Нячанге длится с февраля по август, когда на курорте сухая и ясная погода.

Напомним, впервые «Аэрофлот» открыл прямое авиасообщение с Нячангом в марте 2025 года.

Ранее «Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география льготных перелетов была расширена до 25 направлений. В рамках этой программы можно отправиться из Москвы и обратно в Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Калининград и несколько других городов. Кроме того, субсидированные тарифы запущены из Красноярска в Хабаровск и Благовещенск и в обратном направлении.
 
