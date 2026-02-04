На видео попало, как охранник приюта для беженцев заставляет жильца целовать ему ноги

В Нидерландах охранник в приюте для беженцев заставил жильца целовать ему ноги

В соцсетях появилось видео, на котором охранник приюта для соискателей убежища в Нидерландах принуждает одного из проживающих в центре встать на колени и поцеловать его обувь, пишет NL Times.

Центральное агентство по приему соискателей убежища подтвердило, что видео является подлинным, однако было снято около двух с половиной лет назад. На кадрах видно, как охранник отдает молодому человеку приказы опуститься на колени и поцеловать его обувь.

«На колени. Поцелуй», — говорит он, указывая на свои туфли.

После этого молодой человек ложится на пол и целует обувь охранника, на что тот отвечает: «Молодец». На видео также присутствуют еще двое охранников, которые наблюдают за происходящим, но не вмешиваются.

Чиновники сообщили, что знают о существовании видеозаписи и уже проводят внутреннее расследование вскоре после инцидента.

«Мы считаем крайне важным, чтобы люди относились друг к другу с уважением. Это касается всех сторон. Неприемлемое поведение всегда влечет за собой меры», — говорится в заявлении.

Охранник в настоящее время больше не работает в системе приема соискателей убежища.

