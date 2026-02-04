Пять лет за «скейтера без ног» и диалог с Иисусом: как выносили приговор комику Останину

В Москве поставлена точка в громком уголовном деле стендапера, который пошутил про «скейтера без ног» в метро. После разразившегося скандала и доносов комик пытался бежать через Белоруссию, где его избили и вернули в Россию. Теперь мужчине предстоит провести 5 лет и 9 месяцев в колонии. Как юморист со смехом выслушал свой приговор и что пожелал на прощание судье — в репортаже «Газеты.Ru».

«Пошутил про ветерана какой-то войны»

«Человека хотят на шесть лет посадить за шутки», — так вкратце дело комика Артемия Останина пересказывает одна из журналисток в коридоре Мещанского районного суда Москвы. Дело резонансное, коридор заполнен репортерами с камерами и микрофонами. Сегодня Останину должны объявить приговор за две шутки: про инвалида-ветерана и про Иисуса Христа. Изначально внимание властей привлекла именно первая.

«Этот стендапер пошутил про инвалида-ветерана СВО», — уточняет любопытным слушателям у зала заседаний корреспондентка.

«Да какой он ветеран!» — возмущается другая.

«Так Останин сказал, что он подорвался на мине и стал инвалидом. Может, конечно, это ветеран Афгана или Чечни. Пошутил про ветерана какой-то войны», — миролюбиво замечает первая.

«Да какая мина, это комик просто пошутил, это его профессиональная деятельность», — гнет свою линию вторая.

«Про ветерана» Останин пошутил в начале 2025 года. В юмористическом шоу он рассказал, как в метро на него наехал «скейтер без ног». Останин сделал инвалиду замечание и попросил «не гонять». Проходившая мимо пожилая женщина, услышав это, назвала Останина «хамлом».

«А [какого черта] я хамло в этой ситуации? — возмутился стендапер во время своего выступления. — «Просто чувак <...> на мине подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло».

Видеозапись с шуткой заметили активисты и написали на Останина жалобу, после чего он пытался сбежать через Белоруссию. В марте 2025-го его задержали местные силовики и передали России. Позже в своем последнем слове в московском суде комик заявил, что перед этим в Белоруссии его били и пытали.

«Меня выкрали из Минска, по дороге до Смоленска в лесу избили, напитали током, пытались зарезать. Следователь запретил мне воспользоваться медицинской помощью», — описал стендапер.

Фото избитого Останина после его передачи России публиковала в своем канале известная правозащитница Ева Меркачева.

«При этом он подчеркнул, что российские власти его не трогали, физическую силу не применяли, в этой части он претензий не имеет», — указала тогда Меркачева.

В МВД Белоруссии опровергли информацию об избиении юмориста и заявили, что «какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось».

После доносов и общественного резонанса Останин заявил, что шутка не касается участников СВО, а после задержания публично, на камеру следователей принес свои «искренние, человеческие извинения за шутку». Однако это уже ничего не изменило. В России его отправили в СИЗО, где с 19 марта 2025-го артист остается до сих пор.

Мужчину обвинили в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства (ч. 2 п. «в» ст. 282) за «враждебные комментарии в отношении людей, получивших увечья и утративших трудоспособность».

Кроме того, после задержания следствие нашло еще одну крамольную шутку в репертуаре Останина — про его воображаемый диалог с Иисусом.

«Я обратился к Иисусу, и тот мне ответил, прикиньте, мы сели, чего-то выпили… Он сказал: «Я вот информацию людям принес. А они что со мной сделали? Распяли меня. А что было до? Распитие чаши. Сушит после тусовки», — сказал стендапер во время одного из своих выступлений весной того же 2025-го, видео с концерта также выложили в интернет. За это Останина обвинили в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Вдобавок, летом 2025-го комика внесли в перечень террористов и экстремистов.

«Думать головой все-таки надо, где ты живешь и что ты говоришь. И я тоже, например, верующий человек, а про инвалидов его слова вообще кошмар. Хотя я, конечно, не считаю, что за это надо сажать», — резюмирует мнение части собравшихся в суде одна из журналисток. «Может, штраф и принудительные работы могли бы за такое назначать. С другой стороны, таким никого не испугаешь», — задумчиво добавляет она.

Прокуратура попросила отправить комика в колонию общего режима на пять лет и 11 месяцев. Останин в суде назвал это «почти самым людоедским сроком, который был возможен». Свою вину он не признал.

«Я не преступник, я стендап-комик», — такими словами он закончил свое последнее слово.

«Земля вашей судебной практике»

Несмотря на грозящий срок, в суде перед приговором Останин много улыбается и дурачится в «клетке» для обвиняемых, словно на сцене. Выглядит он также неформально — черное с розовым худи с большой надписью «Бесы», отросшая борода. В ожидании прихода судьи безостановочно качается с ноги на ногу и переговаривается со своей группой поддержки.

Среди пришедших его поддержать — невеста, которой комик сделал предложение прямо на одном из судебных заседаний. Между собой в коридоре перед приговором они обсуждали, что надеются «хотя бы на три года» наказания.

Останин с улыбкой показывает невесте и друзьям рокерскую «козу» из пальцев, высовывает язык, называет кого-то «обосранными».

«Я борюсь», — в какой-то момент громко говорит стендапер своей части зала.

Затем он переключается на работающих в зале репортеров.

«У коллег те же фото встретишь потом, че ты ходишь», — пренебрежительно обращается комик к одной из девушек-операторов, которая пытается найти ракурс для съемки. «Дайте девочке сзади тумбочку, ей тяжело телефон держать, или подсадите ее на спину, че вы, коллеги», — переключается он на других. Когда кто-то из толпы тихо спрашивает у его адвоката, где тот будет стоять во время оглашения приговора, комик резко осаждает интересующегося: «Давайте вы свою работу будете делать, а не указывать адвокату, что ему делать».

Ответить юмористу репортеры не могут — иначе их сразу выгонят из зала, о чем несколько раз предупреждает пресс-служба суда. Один из приставов настойчиво просит всех «не производить в зале никаких выкриков и лозунгов». Самого стендапера никто не осаждает.

После долгого ожидания судья Олеся Менделеева наконец выходит в зал.

«Окончательно назначить Останину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — раздельно читает она.

Также комику назначают штраф в размере 300 тыс. руб.

Сам Останин перебивает оглашение приговора смехом и удивленными возгласами. Особенно громко он смеется на части про свой срок, заглушая голос судьи.

«Останин, понятен вам приговор?» — уточняет Менделеева.

«Земля вам, вашей судебной практике!» — отвечает он.

«Понятен приговор вам?» — раздраженно и громче переспрашивает судья.

«Нет, не понятен», — яростно возражает Останин.

Судья начинает раздельно повторять размер срока, на что комик снова перебивает ее со словами: «Для невиновного человека, большое спасибо».

«Значит, вам понятно», — делает вывод судья, после чего приставы выгоняют всех из зала.

«Мы завтра придем!» — успевают пообещать друзья остающемся в «клетке» юмористу.