Управделами челябинского губернатора оставили в СИЗО

В Москве суд оставил без изменения постановление, согласно которому управделами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский до 23 марта пробудет под стражей. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В июле сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали Романа Менжинского, министра имущества региона Эльдара Белоусова и бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова.

Как сообщает ТАСС, по данным следствия, должностные лица, действуя через директора подконтрольной строительной компании, организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора региона на общую сумму свыше 50 млн рублей. При этом ими был организован фиктивный документооборот.

Богашов в сентябре заключил со следствием досудебное соглашение, в рамках которого фигурант дал показания на других участников дела.

