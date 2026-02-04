Украинскому президенту Владимиру Зеленскому удобнее терять подконтрольные Киеву территории из-за продвижения российских войск, а не путем отказа от них в рамках мирного урегулирования. Об этом пишет журнал The American Conservative (AC).

«Для Зеленского проигрыш в войне может быть предпочтительнее проигрыша в рамках мирного [урегулирования]. Результат для Украины будет одинаковым, но, возможно, не для [Зеленского]», — говорится в статье.

По словам авторов материала, украинский лидер в случае потери территорий в ходе боевых действий может возложить ответственность на страны Запада, которые обещали Украине безграничную поддержку.

Также в публикации подчеркивается, что большие потери и невыполненные обещания усложняют для Зеленского задачу по «продаже» украинцам мира, основанного на отказе от вступления в НАТО и контроля над территориями. Как отметили журналисты, такое урегулирование конфликта будет иметь неблагоприятные последствия для Зеленского как в политическом, так и в личном плане.

30 января украинский лидер заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Зеленский предупредил, что Украина не отдаст эти территории «без боя».

Ранее политолог назвал возможную причину отказа Зеленского от вывода войск из Донбасса.