Бизнес

В одной из крупнейших американских газет начались массовые сокращения

Reuters: The Washington Post начала массовые увольнения сотрудников
Газета The Washington Post уведомила своих сотрудников о начале масштабных сокращений из-за проблем с финансами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О сокращении рабочих мест объявил главный редактор Мэтт Мюррей во время разговора с сотрудниками.

«Мы закроем спортивный отдел в его нынешнем виде», — сказал он.

Как уточняет издание, изменения затронут все отделы. Основным останется тот, что пишет о политике и государственном управлении.

28 января компания Amazon уведомила сотрудников о сокращении 16 000 рабочих мест по всему миру для оптимизации своей деятельности. Это вторая крупная волна увольнений в американском онлайн-ритейлере, и она происходит всего через три месяца после того, как компания объявила о сокращении 14 000 рабочих мест. В Amazon работает около 1,5 миллиона человек по всему миру.

Ожидается, что большинство сокращений рабочих мест произойдет в США, хотя некоторые должности в Великобритании также могут быть затронуты.

Ранее компания Ericsson объявила о сокращении штата в Швеции.
 
