Тюменка пыталась избавиться от паразитов и оказалась в реанимации

Жительница Тюмени, принявшая противопаразитарный препарат, купленный без рецепта, попала в больницу с поражением головного мозга и почти две недели находилась в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Девушка ежегодно вместе с семьей и домашним питомцем профилактически принимала антигельминтные средства. После очередного приема ей стало плохо, у нее развилось полубессознательное состояние, начались проблемы с речью. Обследование выявило очаговое поражение в головном мозге — редкий побочный эффект препарата, угнетающего иммунную систему. Состояние пострадавшей стремительно ухудшалось, ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

Врачам областной клинической больницы пришлось привлекать федеральных специалистов для спасения пациентки.

«С опасной патологией в Тюменской области встретились впервые. Мы скорректировали терапию, после чего состояние пациентки стремительно стало улучшаться», — рассказала заведующая неврологическим отделением ОКБ № 1 Екатерина Остапчук.

Девушка уже выписана домой, ее здоровью ничего не угрожает.

