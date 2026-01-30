Внедрение ИИ назвали главным сдвигом в браузерах со времен появления вкладок

Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и «Яндекс Браузер» вошли в аналитический отчет «Ландшафт ИИ-браузеров 2025», опубликованный AIPort.

Международное сообщество проанализировало, как искусственный интеллект трансформирует один из самых привычных цифровых инструментов — веб-браузер.

Аналитики отмечают, что за последние 15–20 лет браузеры эволюционировали от простых «окон в интернет» до сложных цифровых сред. Так, раньше пользователь сам открывал десятки вкладок, копировал данные и формулировал запросы, а сегодня ИИ берет на себя рутину.

«Вместо того чтобы быть пассивным зрителем веб-страниц, современный браузер все чаще понимает контент на экране, сохраняет контекст и сокращает усилия, необходимые для выполнения дел. Вместо ручной навигации пользователи могут полагаться на браузер, который интерпретирует контент, предлагает актуальные действия и оптимизирует типичные рабочие процессы. Этот добавленный контекст — самый значительный сдвиг в браузерах со времен появления вкладок», — говорится в исследовании.

Также исследователи выделили смену сценария использования: пользователь все реже просто ищет сайт и все чаще решает задачи — анализирует документ, выделяет суть видео, структурирует информацию.

В своем отчете исследователи AIPort сравнили самые популярные браузеры: Google Chrome, Microsoft Edge, Яндекс Браузер и Opera, — выделив их ключевые отличия друг от друга. В Яндекс Браузере ИИ встроен не как отдельная функция, а является частью всего процесса просмотра и работы с контентом. Он помогает работать с текстами, изображениями, видео и ссылками и используется в многошаговых сценариях, например при анализе материалов или планировании задач.

В свою очередь, Google Chrome применяет ИИ как дополнение к привычным функциям, Microsoft Edge делает ставку на интеграцию с офисными инструментами, Opera фокусируется на управлении вкладками и снижении информационной перегрузки. Также развиваются нишевые решения, ориентированные на приватность и концентрацию.

По оценке AIPort, браузер постепенно перестает быть инструментом навигации и превращается в интеллектуальное рабочее пространство, задачей которого стала помощь пользователю быстро разобраться в информации и выполнить задачу без лишних шагов.