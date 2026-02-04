Жизненно необходим и смертельно опасен: что такое холестерин и зачем он нужен организму

Что такое холестерин
Холестерин, или холестерол, — это жироподобное вещество, которое помогает «строить» клетки и делает их мембраны прочными, но при этом эластичными. Помимо этого, холестерин участвует в синтезе гормонов, в частности, половых гормонов и кортизола (он помогает нам справляться со стрессом и травмами). Он также нужен для выработки витамина D и желчных кислот, которые помогают усваивать жиры из пищи и поддерживать иммунитет, кости и нервную систему, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин.
Большую часть холестерина организм производит сам, в основном в печени, а оставшуюся часть мы получаем с пищей. Так что холестерин — это не враг, а жизненно необходимый «строительный материал» для нашего тела.
В организме холестерин существует в двух основных формах:
- Свободный холестерин — является структурным компонентом клеточных мембран.
- Связанный, или эстерифицированный, холестерин — транспортируется в крови липопротеинами (частицами, представляющими собой соединение жиров с белками) и запасается в тканях.
Около 80% холестерина вырабатывается в печени, а оставшиеся 20% поступают с пищей. Большое количество холестерина содержится в жирных сортах мяса и птицы (например, свинине, баранине, утке), колбасах, сосисках, субпродуктах, яйцах, молочных продуктах высокой жирности.
«Хороший» и «плохой» холестерин: в чем разница
Не всякий холестерин вреден, его качество определяют липопротеины — молекулы, которые транспортируют вещество по организму к тканям и органам, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».
- «Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их можно сравнить с небрежными курьерами, которые везут важный груз (холестерин для строительства клеток), но постоянно путают адреса и «портят посылки». Вместо того, чтобы отдать груз клетке, они бросают его прямо на обочине — эндотелии (внутренней стенке сосуда). Из-за этого на стенках начинают копиться жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет сосудов, и крови становится сложнее «пробиться» к органам. Так развивается атеросклероз — коварное заболевание, которое является одной из главных причин смертности во всем мире.
- «Хорошим» холестерином называют липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они подбирают «посылки», которые разбросали «небрежные курьеры» на эндотелии, не давая бляшкам расти, что помогает сохранять эластичность сосудов и поддерживать нормальный кровоток. Если «уборщиков» мало, просвет артерий может полностью заблокироваться, что повышает риск развития инфаркта или инсульта.
Нормы холестерина для взрослых
Уровень холестерина в крови зависит от возраста и пола. У мужчин его концентрация повышается в раннем и среднем возрасте и снижается в старости. У женщин уровень холестерина увеличивается медленнее, но после менопаузы может превысить показатели мужчин.
Как пояснил Алексей Никитин, здоровым взрослым общий холестерин лучше держать на уровне до 5,0 ммоль/л, а «плохой» холестерин (ЛПНП) — до 3,0 ммоль/л. Пожилым людям врач советует ориентироваться не на возраст, а на сердечно-сосудистый риск.
«Если у человека гипертония, диабет, или он перенес инфаркт или инсульт, нормы становятся строже, и ЛПНП должен быть меньше 1,8 ммоль/л. То есть чем выше риск, тем внимательнее нужно следить за уровнем холестерина», — говорит кардиолог.
Уровень холестерина выявляют с помощью липидограммы — комплексного исследования крови, которое позволяет определить содержание липидов разных фракций.
Почему повышается холестерин: основные причины и симптомы
Холестерин может повышаться по разным причинам.
Генетика
Некоторые люди с детства имеют предрасположенность к повышенному уровню холестерина в крови. Такое заболевание называется семейной гиперхолестеринемией. Патология передается от родителей, часто приводит к раннему атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям (инфарктам, инсультам) уже в молодом возрасте.
Питание и образ жизни
Наиболее частые причины повышенного холестерина связаны с вредными привычками в питании и неправильным образом жизни. Сюда можно отнести:
- Диету, богатую насыщенными жирами (красное жирное мясо, сливочное масло, жирные молочные продукты) и трансжирами (фастфуд, выпечка).
- Малоподвижность, курение, злоупотребление алкоголем.
- Хронический стресс.
Заболевания
Сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение, хроническая болезнь почек повышают уровень холестерина в крови. Также его концентрация может вырасти у беременных женщин.
Самое коварное в повышенном холестерине то, что он почти никогда не вызывает симптомов. Человек может чувствовать себя абсолютно нормально, а в сосудах уже будут медленно накапливаться изменения. Поэтому его называют «тихим фактором риска».
Как снизить уровень холестерина в крови
По словам врача, снизить уровень холестерина в крови можно только комплексным подходом.
1. Изменения в диете
Прежде всего, необходимо уменьшить потребление красного жирного мяса, колбас, субпродуктов, сливочного масла, жирных молочных продуктов, яичных желтков, фастфуда, выпечки.
И наоборот увеличить потребление:
- Клетчатки: овощей, фруктов, цельнозерновых круп (овсянка, ячмень), бобовых.
- Полиненасыщенных жиров (Омега-3): жирной морской рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), льняного масла, грецких орехов.
- Других полезных продуктов: авокадо, орехов (в умеренном количестве), растительного масла (оливковое), грибов.
2. Физическая активность
Врачи рекомендуют для снижения уровня холестерина не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед). Это помогает повысить уровень «хорошего» холестерина — ЛПВП. Помимо этого, важно отказаться от вредных привычек.
3. Медикаментозное лечение
Когда изменения образа жизни недостаточно, пациентам назначают препараты. Основная группа, блокирующая синтез холестерина в печени, — это статины. Доказано, что они снижают риск инфарктов и инсультов. Современные статины (третьего и четвертого поколений) обычно хорошо переносятся. Важно принимать их постоянно, под контролем врача, не прерывая курс самостоятельно.
Кроме того, необходимо регулярно сдавать анализ крови на липиды — кардиолог советует это делать хотя бы раз в год.
Контроль холестерина — это не просто цифры в анализе, это профилактика инфаркта и инсульта и возможность продлить активную, здоровую жизнь.
Мифы о холестерине
Миф 1: Холестерин — абсолютное зло.
На самом деле: это жизненно важное вещество. Проблемы создает не сам холестерин, а его дисбаланс и высокий уровень ЛПНП.
Миф 2: Если холестерин в норме, можно есть все.
На самом деле: здоровый уровень — результат обмена веществ. При наследственной предрасположенности даже на строгой диете холестерин может быть высоким, и наоборот.
Миф 3: Статины вредны для печени, их нужно избегать.
На самом деле: серьезные осложнения со стороны печени на фоне приема современных статинов редки. Их польза в предотвращении инфаркта и инсульта несоизмеримо выше потенциальных рисков, которые контролируются врачом.