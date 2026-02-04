Размер шрифта
Жизненно необходим и смертельно опасен: что такое холестерин и зачем он нужен организму

Что за вещество холестерин, как отличить «плохой» от «хорошего»
Piyaset/Shutterstock/FOTODOM

Холестерин часто ассоциируется с неправильным питанием, лишним весом и угрозой для здоровья. Однако без этого вещества жизнедеятельность нашего организма была бы невозможна. Что такое холестерин, чем отличается «плохой» от «хорошего» и как держать его уровень под контролем — в материале «Газеты.Ru».

Что такое холестерин«Хороший» и «плохой» холестерин: в чем разницаНормы холестерина для взрослыхПочему повышается холестерин: основные причины и симптомыКак снизить уровень холестерина в кровиМифы о холестерине

Что такое холестерин

Холестерин, или холестерол, — это жироподобное вещество, которое помогает «строить» клетки и делает их мембраны прочными, но при этом эластичными. Помимо этого, холестерин участвует в синтезе гормонов, в частности, половых гормонов и кортизола (он помогает нам справляться со стрессом и травмами). Он также нужен для выработки витамина D и желчных кислот, которые помогают усваивать жиры из пищи и поддерживать иммунитет, кости и нервную систему, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин.

Большую часть холестерина организм производит сам, в основном в печени, а оставшуюся часть мы получаем с пищей. Так что холестерин — это не враг, а жизненно необходимый «строительный материал» для нашего тела.

Алексей Никитин
доктор медицинских наук, врач-кардиолог

В организме холестерин существует в двух основных формах:

  • Свободный холестерин — является структурным компонентом клеточных мембран.
  • Связанный, или эстерифицированный, холестерин — транспортируется в крови липопротеинами (частицами, представляющими собой соединение жиров с белками) и запасается в тканях.

В каких продуктах больше холестерина

Около 80% холестерина вырабатывается в печени, а оставшиеся 20% поступают с пищей. Большое количество холестерина содержится в жирных сортах мяса и птицы (например, свинине, баранине, утке), колбасах, сосисках, субпродуктах, яйцах, молочных продуктах высокой жирности.

«Хороший» и «плохой» холестерин: в чем разница

Не всякий холестерин вреден, его качество определяют липопротеины — молекулы, которые транспортируют вещество по организму к тканям и органам, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Alexander_P/Shutterstock/FOTODOM

  • «Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их можно сравнить с небрежными курьерами, которые везут важный груз (холестерин для строительства клеток), но постоянно путают адреса и «портят посылки». Вместо того, чтобы отдать груз клетке, они бросают его прямо на обочине — эндотелии (внутренней стенке сосуда). Из-за этого на стенках начинают копиться жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет сосудов, и крови становится сложнее «пробиться» к органам. Так развивается атеросклероз — коварное заболевание, которое является одной из главных причин смертности во всем мире.
  • «Хорошим» холестерином называют липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они подбирают «посылки», которые разбросали «небрежные курьеры» на эндотелии, не давая бляшкам расти, что помогает сохранять эластичность сосудов и поддерживать нормальный кровоток. Если «уборщиков» мало, просвет артерий может полностью заблокироваться, что повышает риск развития инфаркта или инсульта.

Нормы холестерина для взрослых

Уровень холестерина в крови зависит от возраста и пола. У мужчин его концентрация повышается в раннем и среднем возрасте и снижается в старости. У женщин уровень холестерина увеличивается медленнее, но после менопаузы может превысить показатели мужчин.

Как пояснил Алексей Никитин, здоровым взрослым общий холестерин лучше держать на уровне до 5,0 ммоль/л, а «плохой» холестерин (ЛПНП) — до 3,0 ммоль/л. Пожилым людям врач советует ориентироваться не на возраст, а на сердечно-сосудистый риск.

до 5,0 ммоль/л
нормальный уровень общего холестерина для взрослого здорового человека

«Если у человека гипертония, диабет, или он перенес инфаркт или инсульт, нормы становятся строже, и ЛПНП должен быть меньше 1,8 ммоль/л. То есть чем выше риск, тем внимательнее нужно следить за уровнем холестерина», — говорит кардиолог.

Уровень холестерина выявляют с помощью липидограммы — комплексного исследования крови, которое позволяет определить содержание липидов разных фракций.

Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Почему повышается холестерин: основные причины и симптомы

Холестерин может повышаться по разным причинам.

Генетика

Некоторые люди с детства имеют предрасположенность к повышенному уровню холестерина в крови. Такое заболевание называется семейной гиперхолестеринемией. Патология передается от родителей, часто приводит к раннему атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям (инфарктам, инсультам) уже в молодом возрасте.

Питание и образ жизни

Наиболее частые причины повышенного холестерина связаны с вредными привычками в питании и неправильным образом жизни. Сюда можно отнести:

  • Диету, богатую насыщенными жирами (красное жирное мясо, сливочное масло, жирные молочные продукты) и трансжирами (фастфуд, выпечка).
  • Малоподвижность, курение, злоупотребление алкоголем.
  • Хронический стресс.

Заболевания

Сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение, хроническая болезнь почек повышают уровень холестерина в крови. Также его концентрация может вырасти у беременных женщин.

Самое коварное в повышенном холестерине то, что он почти никогда не вызывает симптомов. Человек может чувствовать себя абсолютно нормально, а в сосудах уже будут медленно накапливаться изменения. Поэтому его называют «тихим фактором риска».

Алексей Никитин
доктор медицинских наук, врач-кардиолог

Как снизить уровень холестерина в крови

По словам врача, снизить уровень холестерина в крови можно только комплексным подходом.

1. Изменения в диете

Прежде всего, необходимо уменьшить потребление красного жирного мяса, колбас, субпродуктов, сливочного масла, жирных молочных продуктов, яичных желтков, фастфуда, выпечки.

И наоборот увеличить потребление:

  • Клетчатки: овощей, фруктов, цельнозерновых круп (овсянка, ячмень), бобовых.
  • Полиненасыщенных жиров (Омега-3): жирной морской рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), льняного масла, грецких орехов.
  • Других полезных продуктов: авокадо, орехов (в умеренном количестве), растительного масла (оливковое), грибов.

PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

2. Физическая активность

Врачи рекомендуют для снижения уровня холестерина не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед). Это помогает повысить уровень «хорошего» холестерина — ЛПВП. Помимо этого, важно отказаться от вредных привычек.

3. Медикаментозное лечение

Когда изменения образа жизни недостаточно, пациентам назначают препараты. Основная группа, блокирующая синтез холестерина в печени, — это статины. Доказано, что они снижают риск инфарктов и инсультов. Современные статины (третьего и четвертого поколений) обычно хорошо переносятся. Важно принимать их постоянно, под контролем врача, не прерывая курс самостоятельно.

Кроме того, необходимо регулярно сдавать анализ крови на липиды — кардиолог советует это делать хотя бы раз в год.

Контроль холестерина — это не просто цифры в анализе, это профилактика инфаркта и инсульта и возможность продлить активную, здоровую жизнь.

Алексей Никитин
доктор медицинских наук, врач-кардиолог

Мифы о холестерине

Миф 1: Холестерин — абсолютное зло.

На самом деле: это жизненно важное вещество. Проблемы создает не сам холестерин, а его дисбаланс и высокий уровень ЛПНП.

Миф 2: Если холестерин в норме, можно есть все.

На самом деле: здоровый уровень — результат обмена веществ. При наследственной предрасположенности даже на строгой диете холестерин может быть высоким, и наоборот.

Миф 3: Статины вредны для печени, их нужно избегать.

На самом деле: серьезные осложнения со стороны печени на фоне приема современных статинов редки. Их польза в предотвращении инфаркта и инсульта несоизмеримо выше потенциальных рисков, которые контролируются врачом.
 
