В России проведут конкурс «Читаем всей семьей»

Президент России Владимир Путин поручил организовать и провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Конкурс будет направлен на популяризацию семейного чтения.

Его организацией и проведением займутся администрация президента совместно с Российском обществом «Знание», Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и при участии Российской государственной детской библиотеки, Российского книжного союза, а также «Движения первых».

Срок исполнения поручения — 1 декабря 2026 года.

