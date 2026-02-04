Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В России проведут конкурс «Читаем всей семьей»

Путин поручил провести конкурс «Читаем всей семьей» в 2026 году
Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил организовать и провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Конкурс будет направлен на популяризацию семейного чтения.

Его организацией и проведением займутся администрация президента совместно с Российском обществом «Знание», Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и при участии Российской государственной детской библиотеки, Российского книжного союза, а также «Движения первых».

Срок исполнения поручения — 1 декабря 2026 года.

До этого сообщалось, что школьники, учащиеся в девятом классе, 11 февраля будут проходить обязательное итоговое собеседование по русскому языку, которое станет допуском к основному государственному экзамену. Педагог Виктория Подсухина рассказала, что получить не менее 10 баллов из 20 возможных поможет тщательная подготовка. Она порекомендовала тренироваться читать вслух, записывая себя на диктофон.

Ранее в Латвии запретили изучать русский язык в школах.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!