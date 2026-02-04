Принимала заявки на убийство. Восьмиклассница устроила поджог в школе и напала на детей

Ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и била молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что девочка заранее написала в чате о подготовке нападения. По предварительным данным, она была жертвой буллинга.

В Красноярске восьмиклассница устроила пожар в школе, в результате чего пострадали несколько детей и учитель. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

«Сегодня ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела.

По данным Telegram-канала 112, при нападении пострадали пять детей . Один из них получил ожоги второй и третей степеней тяжести 15% тела, у него сильно обожжена спина. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, два человека получили черепно-мозговые травмы.

Telegram-канал Baza утверждает, что нападавшая облила мальчика бензином, прежде чем поджечь его. При этом ожоги получила и сама девочка.

Всего пострадали шесть человек — учительница и пятеро детей.

«Сжечь заживо»

На опубликованном прокуратурой ролике видно, что девочка устроила пожар не только в классе, но и в туалете, попытавшись поджечь бачок. В ее вещах нашли как минимум пять бутылок с жидкостью.

Девочка, находившаяся в классе в момент нападения, рассказала Baza, что атаковавшая закинула в помещение горючую смесь во время урока алгебры. От этого загорелся первый ряд парт и «все, кто за ними сидел». Сама нападавшая встала на выходе из класса и наносила удары молотком по выбегающим детям .

Выяснилось, что днем ранее девочка анонсировала нападение в чате своего класса . Однако значения этому никто не предал.

«Накануне нападения она послала в чат [класса] стикер горящего человека с подписью «сжечь заживо». Также она устроила голосование в своем канале, где она спросила, кого ей первой «устранить» — учителя истории или химии», — пишет 112.

Кроме того, издание публикует скриншот сообщения, в котором, предположительно, нападавшая написала: «Я просто тоже хочу размахиваться молотком».

Жертва буллинга?

Как пишет Baza, ученики школы охарактеризовали девочку, устроившую нападение, как тихую и спокойную. Однако они раскрыли, что она часто была объектом буллинга и насмешек.

Несколькими днями ранее, как утверждает Telegram-канал, министерство образования Красноярского края вынесло руководству предостережение за игнорирование информации об издевательствах над одним из учеников . Произошло это «после [публикации] видео, на котором второклассник избивал сверстника, а преподаватель спокойно наблюдал за дракой со стороны».

«Еще один большой скандал произошел в учреждении в 2022 году, когда в детских туалетах повесили камеры видеонаблюдения. Тогда прокуратура устроила проверку и аппаратуру сняли. Но спустя два года ученики снова заметили камеры — руководство заявило, что это муляж, и убрало его», — добавляет Baza.

По данным канала, в ходе допроса родители девочки заявили, что не знали о планах дочери. Отец охарактеризовал ее как добрую и дружелюбную, увлекающуюся плаванием, рисованием и игрой на гитаре. Старшая сестра заявила изданию, что девочку травили за внешность и одежду , из-за чего та чувствовала себя одинокой и часто возвращалась из школы в слезах.

В последние два месяца ребенок стал отдаляться от родителей.

Депутаты просят помолчать

Это нападение на школу стало третьим за последние два дня . Утром 3 февраля в Уфе девятиклассник во время урока ворвался в класс и открыл стрельбу из пневматической винтовки, а также взорвал петарду. Никто серьезно не пострадал, но учителю истории пуля попала в глаз.

Несколькими часами позже в городе Кодинске Красноярского края семиклассница с ножом напала на учителя, а также ранила девочку. При этом одноклассники смогли помешать нападавшей устроить резню, а пострадавший ребенок получил несерьезные травмы.

В обоих случаях дети находились в конфликте со сверстниками. По одной из версий, девочку из Кодинска подвергали травле. Мальчик из Уфы тоже жаловался отцу на проблемы с одноклассниками и с поиском друзей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с Telegram-каналом «Подъем» предположила, что в волне нападений на школы может быть виновато распространение информации об этих преступлениях в соцсетях и СМИ. А потому для предотвращения атак, по ее мнению, необходимо запретить рассказывать о подобном.

«Срочно прекратить доводить информацию о каждом случае во всех подробностях до СМИ. Фото и видео с места трагедии, посты нападавшего в соцсетях и так далее. Эта информация имеет вирусное распространение!» — заявила депутат.

По ее словам, третье за два дня нападение служит доказательством пагубности новостей по этой теме.