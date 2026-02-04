Девушка получила ожоги лица из-за загоревшегося на голове шампуня

Девушка в Англии получила ожоги лица из-за загоревшегося на голове шампуня, пишет Mirror.

Инцидент произошел, когда Алиме Али было 12 лет. Во время рождественских каникул она вернулась домой из пансиона, где заразилась педикулезом. Мать нанесла лечебный шампунь для уничтожения вшей, после чего девочка направилась выбросить использованную упаковку. Проходя мимо включенной кухонной плиты, школьница оказалась рядом с открытым огнем — средство оказалось крайне огнеопасным, и ее волосы мгновенно загорелись.

Сначала девочка не осознала происходящего, однако, увидев свое отражение и услышав крики матери, поняла, что охвачена пламенем. Огонь быстро распространился с волос на кожу головы, вызвав сильнейшую боль. На шум сбежалась старшая сестра Алимы, находившаяся на восьмом месяце беременности, и вывела ее на улицу. Потерявшую сознание девочку удалось потушить с помощью куртки прохожего курьера.

Прибывшие медики доставили Алиму в больницу, где она была введена в искусственную кому. В общей сложности она провела в коме шесть недель и девять месяцев находилась на стационарном лечении. В результате ожогов пострадала примерно половина тела, а также были ампутированы семь пальцев. В период госпитализации ей ежедневно проводили хирургические операции.

После выхода из комы Алиме пришлось заново учиться ходить, говорить и принимать пищу. По ее словам, она чувствовала себя так, будто снова стала младенцем. Врачи и семья рекомендовали ей не смотреть в зеркало из-за серьезных изменений внешности. Впервые она увидела свое отражение спустя три месяца после случившегося.

Недавно девушке была проведена пересадка кожи для формирования ушных раковин, что позволит носить серьги. Несмотря на сохраняющиеся сложности с повседневными действиями, она отмечает постепенное улучшение.

В настоящее время Алима обучается в университете по направлению психологического консультирования и планирует работать с людьми, пережившими травматические события. Она также делится своей историей в социальных сетях.

