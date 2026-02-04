«Сдержал слово». Почему Трамп поддержал Путина в споре об «энергетическом перемирии»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин сдержал слово и не нарушил договоренности о так называемом «энергетическом перемирии» с Украиной. Он подчеркнул, что мораторий на удары истек 1 февраля. Трамп не поддержал президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в нарушении временного моратория на удары по энергообъектам. Зеленский же настаивает, что перемирие должно было длиться дольше, но Россия его сорвала.

Президент России Владимир Путин не нарушал договоренности о так называемом «энергетическом перемирии» с Украиной, заявил глава США Дональд Трамп. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он напомнил, что мораторий на удары по энергетическим объектам истек 1 февраля.

«Он сдержал свое слово в этом вопросе. Знаете, это много. Одна неделя — это много. Мы будем рады чему угодно, потому что там сейчас очень, очень холодно, но он выдержал срок с воскресенья по воскресенье», — сказал президент США.

После того как срок «энергетического перемирия» истек, Путин «нанес по ним мощный удар», заявил Трамп. Он добавил, что провел разговор с Путиным и вновь выразил надежду на окончание конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге раскрыла, что Трамп не был удивлен возобновлением атак армии России на украинскую энергетическую инфраструктуру: «Да, я об этом говорила с президентом [Трампом] нынешним утром. И его реакция была, к сожалению: «Не удивлен». Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну».

История «перемирия»

29 января Трамп сообщил, что попросил Путина не обстреливать Киев и другие города Украины в течение недели из-за сильных холодов. Глава Белого дома добавил, что, когда об этом сообщили Киеву, там «почти не поверили, но были очень счастливы».

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин согласился с личной просьбой Трампа воздержаться от атак на энергообъекты до 1 февраля. По его словам, это было сделано для создания благоприятных условий для проведения нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. И, несмотря на перенос встречи, фактически «перемирие» продлилось до 3 числа.

В ночь на 3 февраля армия России нанесла массированный удар по энергетике Украины. Повреждения ТЭЦ и подстанций зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской, Криворожской, Винницкой и Сумской областях страны. Это привело к массовым отключениям электричества в 20-градусный мороз. Кроме того, без отопления остались жители 820 домов в Харькове и 1170 — в Киеве.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении «перемирия». Несмотря на то, что Песков предупреждал об истечении моратория 1 февраля, украинский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил Москве «последствиями» за «нарушение данного Трампу обещания» и заявил, что «в России неделя длится четыре дня».

Украинский президент назвал атаку целенаправленным ударом по энергетике и заявил, что из-за нее работа переговорной команды «будет скорректирована». По его словам, Россия «воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты».

Журналисты уточнили у Трампа, действительно ли РФ нарушила перемирие и тот не поддержал позицию Зеленского.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Киев был даже не в курсе деталей договоренностей, поскольку они достигались без участия Украины.

«Он [Зеленский] не знал даже, с какого дня и как договорились США и Россия в отношении «энергетического перемирия», Трамп ему сегодня ответил, что Путин сдержал свое слово»,

— сказал политик.

Он также предположил, что делегация Украины будет пытаться саботировать решения, принятые в Абу-Даби, чтобы затянуть конфликт и не допустить его окончание.

Политолог-американист Малек Дудаков в комментарии News.ru объяснил высказанные Зеленским обвинения тем, что президент Украины готов использовать любые методы и манипуляции ради того, чтобы перетянуть США на свою сторону: « Они откровенно врут о том, что Россия якобы нарушала энергетическое перемирие , хотя в течение недели мы не наносили удары по энергообъектам. То есть мы, в общем-то, сдержали свое слово. Понятна логика работы украинских лоббистов и властей этой страны — они пытаются перетянуть на свою сторону американскую делегацию в преддверии переговоров в Абу-Даби. Не думаю, что это у них получится».

Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что армия России продолжает наносить удары по целям, которые связаны с украинским военно-промышленным комплексом. Москва продолжает проведение СВО, пока Киевом «не приняты соответствующие решения».