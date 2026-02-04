Россия, США и Украина договорились 5 февраля продолжить переговоры в ОАЭ

Axios: в Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины

Переговоры делегаций РФ, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возобновятся 5 февраля. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал корреспондент портала Axios Барак Равид, сославшись на источник.

«Переговоры возобновятся в четверг поздним утром по местному времени», — сообщил журналист.

4 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» выразил уверенность, что без личной встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина никаких договоренностей на переговорах в ОАЭ можно не ожидать.

