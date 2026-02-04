Пьяный россиянин избил сожительницу из-за беспорядка в доме

В Нижнеломовском районе Пензенской области мужчина жестоко избил свою сожительницу, обнаружив ее в гостях за распитием спиртного вместо уборки в квартире. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, 45-летний местный житель, вернувшись с работы, обнаружил дома беспорядок, его сожительницы в квартире не было. Мужчина нашел возлюбленную распивающей алкоголь у подруги. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта он несколько раз ударил 38-летнюю сожительницу.

Пострадавшая смогла вырваться и обратилась за помощью в медицинское учреждение, откуда поступил сигнал в полицию. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

До этого в Ленобласти мужчина искусал бывшую возлюбленную и угнал ее машину. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 23 января сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве. У него были изъяты похищенные телефон и автомобиль.

