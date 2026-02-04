Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Пьяный россиянин избил сожительницу из-за беспорядка в доме

В Пензенской области мужчина избил сожительницу после ссоры из-за уборки
Shutterstock

В Нижнеломовском районе Пензенской области мужчина жестоко избил свою сожительницу, обнаружив ее в гостях за распитием спиртного вместо уборки в квартире. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, 45-летний местный житель, вернувшись с работы, обнаружил дома беспорядок, его сожительницы в квартире не было. Мужчина нашел возлюбленную распивающей алкоголь у подруги. Между ними возникла ссора. В ходе конфликта он несколько раз ударил 38-летнюю сожительницу.

Пострадавшая смогла вырваться и обратилась за помощью в медицинское учреждение, откуда поступил сигнал в полицию. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

До этого в Ленобласти мужчина искусал бывшую возлюбленную и угнал ее машину. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 23 января сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве. У него были изъяты похищенные телефон и автомобиль.

Ранее воркутинец сломал возлюбленной ребра табуретом, а затем предложил ей руку и сердце
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!