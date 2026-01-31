Почему вы «ничего не сделали» за первый месяц года

Почти подошел к концу первый месяц нового года — и что я успела сделать, спрашивается? Чего добилась, к каким целям пришла, какие вершины покорила? Мой ответ вас не шокирует: ничего, ни к каким, никакие. Впрочем, подводя итоги года минувшего, я дала примерно те же ответы — решительно ничего не достигнуто!

«А ничего, что мы отремонтировали и переехали в новую квартиру, купили машину и земельный участок, закрыли большой кредит, отправили старшего в школу?» — недоуменно спрашивает меня муж.

А ничего! Ведь квартира — вторичка, а не новостройка, ремонт на скорую руку, машина с пробегом, на участке еще ничего даже близко строить не начали, кредит был не таким уж и большим. А что до школы старшего… когда окончит ее с золотой медалью, тогда и поговорим!

...Перед вами собирательный образ мыслей классического достигатора, принимающего в зачет исключительно «большие» результаты. Я специально использовала кавычки — уж больно относительной будет эта размерная характеристика. Но как бы там ни было, психологи бьют тревогу: мы совершенно разучились спокойно и планомерно идти шаг за шагом в интересном нам направлении и пишем пропало, если поставленная вчера глобальная цель не реализовалась сегодня на максимум.

Вслед за психологами начинают тревожиться и педагоги: не умея отмечать маленькие победы и свершения, мы заражаем этим же наших детей. И все — привет, неусидчивость, нежелание бить в одну цель долго и упорно, спокойно относиться к рутинным делам и обязанностям, желание обладать всем и сразу, сегодня и сейчас.

Собственно, а что в этом плохого? А то, что образ мысли «либо все, либо ничего» никогда не приведет ученого к открытию, а инженера — к изобретению. Но почему же ни мы, ни наши дети не умеем пользоваться так называемым искусством маленьких шагов — умением постепенно двигаться к цели и (главное, что составляет качество и смысл жизни человека!) искренне радоваться этим шагам?

Потому что в наш исключительно материальный век путь к результатам никого не интересует. Неважно, нравилось ли тебе идти к цели, неважно, как именно ты добился результата, — важен лишь сам результат. По сути, это нездоровая философия, отравляющая общество, — но какая еще философия могла родиться в век потребления?

Исповедуя ее и забывая о важности замечать маленькие шаги к цели, мы в итоге почему-то совершенно не кайфуем от достижений и покоренных вершин. Даже по-настоящему впечатляющие жизненные победы отчего-то приносят лишь сиюминутное — и нет, даже не удовлетворение, а какое-то облегчение.

Этот парадокс объясняется гормонально: дофамин, нейромедиатор, отвечающий за мотивацию делать и удовольствие от самого процесса, не вырабатывается, потому что мы не концентрируемся на том, что делаем, — лишь держим в уме образ результата. Бедняга мозг не получает никакой награды за старания, и вот уже и делать-то ничего не хочется. Приходит госпожа прокрастинация, которую мы подкармливаем «плохим» дофамином, эдаким фастфудом для гормональной системы, — играем в игры в телефоне или смотрим короткие ролики. А затем снова гоним себя из-под палки, не получая никакой мотивации по пути к цели.

Согласитесь: мы не можем ежедневно достигать высот, к которым стремимся. Но значит ли это, что мы не должны ежедневно радоваться? Что нужно жить в ожидании результата? Конечно, нет, и именно потому нужно принять важность того самого искусства маленьких шагов и освоить его. Оно просто, как все гениальное, — но чтобы пользоваться им, требуется перестройка сознания.

Пропишите маршрут к своей цели — пускай это будут действительно небольшие этапы, пускай их будет много — зато вы сможете праздновать завершение каждого из них, нахваливая себя за продуктивность.

Кстати, очень важно научиться — наконец! — себя хвалить. Да, об этом написано сотни статей и книг, но прочитать и сделать — разные вещи, согласитесь. Хвалите себя за любой шаг на пути к большой цели — буквально за самый микроскопический. Это станет для мозга сигналом к выработке дофамина. А там, где дофамин, — там мотивация.

Искусство двигаться постепенно, оглядываясь по сторонам, радуясь своим действиям и по-настоящему замечая их, — это ключ к счастливой жизни. Он лежит перед нами уже давно, но почему-то в погоне за небывалыми достижениями мы все никак не возьмем его в свои руки. Может быть, пора?

