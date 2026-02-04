Делегация Украины раскрыла детали переговоров в ОАЭ. Военная операция, день 1442-й

⚡️ ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ в Запорожской области, сообщил Евгений Балицкий. Обезврежено более 30 дронов.
❗️ Средства ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом. Предварительно, пострадавших нет.
Губернатор Вячеслав Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде.
«Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада», - рассказал он в ходе вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».
⚡ Зеленский: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными.
В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.
❗️ Российские средства ПВО сбили за 6 часов 72 украинских дрона. Атаки отражены в период с 14.00 до 20.00 мск.
Финансовая помощь от Европы укрепит позиции Украины на фронте и за столом переговоров — фон дер Ляйен
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, пишет «Страна.ua».
Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Олега Луговского, свидетельствует указ, опубликованный на сайте украинского лидера.
Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию вновь не принесут положительных результатов, основные требования России все еще игнорируются, предположил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией — Рубио
Факт проведения переговоров в Абу-Даби между Россией и Украиной сам по себе является хорошей новостью — Рубио
Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось — Рубио
Целью США является продолжение переговоров по украинскому урегулированию, в них есть прогресс — Рубио
Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине — гарантии безопасности.
❗️ Владимир Путин поручил разработать учебные пособия по русскому языку для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
🔴 Две мирные жительницы ранены в результате удара дронами по гражданскому автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Россия ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию в отличие от других участников — Лавров
Совесть и Зеленский сочетаются плохо, он думает только о своем выживании — Лавров
❗️ Послы Евросоюза согласовали механизм предоставления Украине финансирования по еврозайму в €90 млрд, передает Reuters.
Глава крымского парламента Владимир Константинов: информация генсека НАТО Марка Рютте о размещении на Украине иностранных войск вслед за подписанием мирного соглашения подтверждает, что этот альянс не желает мира для Киева.
Погибший на Украине российский актер театра и кино Николай Ткаченко внесен в базу сайта «Миротворец». Он ушел в зону СВО добровольцем.
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Второй раунд переговоров в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первый — РИА Новости
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, сообщил МИД.
ВС РФ при освобождении населенного пункта Староукраинка в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, уничтожили много личного состава и до десяти единиц техники, сообщили в Минобороны.
ВСУ снова атаковали территорию Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей.
Минобороны: ВС РФ поразили в течение суток объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-ВПК Украины и ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Подразделения ВСУ потеряли порядка 1,3 тыс военнослужащих за минувшие сутки в зоне СВО, следует из сводки Минобороны РФ.
Минобороны: средства ПВО сбили 139 БПЛА самолетного типа, две управляемые ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО HIMARS производства США.
❗️Минобороны: российские войска заняли Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР.
🔴 Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 4 февраля
• Подразделения группы «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях, поразив части ВСУ и теробороны. Потери противника — до 280 военнослужащих, техника, пусковая установка HIMARS, артиллерия, станция РЭБ, уничтожены склады боеприпасов и снабжения.
• Войска «Запада» нанесли удары по позициям ВСУ и нацгвардии в Харьковской области. Потери — до 190 человек, танк, бронемашины, артиллерия, радиолокационная станция и склады боеприпасов.
• «Южная» группа освободила населенный пункт Степановка в ДНР и поразила силы ВСУ в районе Краматорска и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих, бронетехнику, артиллерию, станции РЭБ и склады горючего.
• Подразделения «Центра» заняли более выгодные рубежи в Донбассе и Днепропетровской области. Потери ВСУ — свыше 350 человек, бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия.
• Группа «Восток» продолжила наступление и освободила Староукраинку в Запорожской области. Уничтожены более 340 военнослужащих, танк, бронетехника, автомобили и станция РЭБ.
• Войска «Днепра» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери — до 65 человек, техника, артиллерийское орудие и склад материальных средств.
За сутки в Киеве не изменилось количество домов без отопления — Зеленский сообщает, что на сегодня таких более 1100, такую же цифру приводил Кличко, пишет «Страна».
Два многоквартирных жилых дома получили повреждения в Васильевке Запорожской области в результате обстрелов ВСУ. В части квартир выбиты стекла, пострадавших нет, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России за шесть часов.
❗МИД России: войска коалиции желающих на Украине будут рассматриваться как законная военная цель.
Дарницкая ТЭЦ критически повреждена и еще долго не сможет восстановиться, заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью более 100 беспилотников за прошедшие сутки, сообщили в оперштабе региона.
Bloomberg: США подготовили новые санкции против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной.
Кремль пока не планирует публиковать сообщений об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия продолжает военную операцию, пока Киев не принял решения по мирному урегулированию, заявил Дмитрий Песков.
«Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом», — сказал представитель Кремля
Сумская, Днепропетровская, Черниговская области Украины частично остались без электроснабжения, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.
Полк ВСУ «Шквал» потерял около взвода при ударе ФАБ по украинским позициям в населенном пункте Железнодорожное в Запорожской области, сообщает ТАСС.
🔴 Режим беспилотной опасности введен в Татарстане, сообщает МЧС РФ.
В результате ночных ударов обесточены потребители в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, сообщает «Укрэнерго».
В Херсонской области 4 мирных жителя погибли, 13 получили ранения за сутки при атаках украинских боевиков по населенным пунктам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Российско-украинские переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщил источник РИА Новости.
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Россией, передает издание «Страна».
Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
⚡Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и районах Черниговской области.
Операторы дронов центра «Рубикон» МО РФ уничтожили тыловой склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области с последующей вторичной детонацией боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Politico: принятие очередного 20-го пакета санкций Евросоюза в отношении России задерживается, европейские чиновники точно не знают, когда его ожидать.
В Одессе пылают промышленные предприятия после удара ВС РФ, сообщает издание «Страна».
Дания с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на €9,5 млрд, из них €2,3 млрд в 2025 году, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Силы ПВО группы «Север» сбили редкий беспилотник FDG-33 VTOL в российском приграничье, сообщает ТАСС.
Мирная жительница получила множественные ранения в результате комбинированного удара ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Самолет со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом приземлился в Абу-Даби, где сегодня начнется второй раунд переговоров по Украине, передает РИА Новости.
Два человека погибли на месте в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Новокраснянке Кременского района ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
❗ВСУ нанесли комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, БПЛА и ракетами «Нептун» по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с борта самолета, где 4-5 февраля планируется проведение нового раунда переговоров по Украине.
Новейший противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне СВО.
Yle: новый план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине слишком расплывчат и не поможет Киеву.
В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород, сообщает РИА Новости.
🔴Над регионами России за ночь ликвидировали 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. 11 дронов нейтрализовали над территорией Брянской области, 8 - над Белгородской областью, 4 - над Ростовской областью и 1 - над Астраханской областью.
Сегодня 1442-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.