Делегация Украины раскрыла детали переговоров в ОАЭ. Военная операция, день 1442-й

15:03

🔴 Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 4 февраля

• Подразделения группы «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях, поразив части ВСУ и теробороны. Потери противника — до 280 военнослужащих, техника, пусковая установка HIMARS, артиллерия, станция РЭБ, уничтожены склады боеприпасов и снабжения.

• Войска «Запада» нанесли удары по позициям ВСУ и нацгвардии в Харьковской области. Потери — до 190 человек, танк, бронемашины, артиллерия, радиолокационная станция и склады боеприпасов.

• «Южная» группа освободила населенный пункт Степановка в ДНР и поразила силы ВСУ в районе Краматорска и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих, бронетехнику, артиллерию, станции РЭБ и склады горючего.

• Подразделения «Центра» заняли более выгодные рубежи в Донбассе и Днепропетровской области. Потери ВСУ — свыше 350 человек, бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия.

• Группа «Восток» продолжила наступление и освободила Староукраинку в Запорожской области. Уничтожены более 340 военнослужащих, танк, бронетехника, автомобили и станция РЭБ.

• Войска «Днепра» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери — до 65 человек, техника, артиллерийское орудие и склад материальных средств.