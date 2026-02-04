Размер шрифта
Делегация Украины раскрыла детали переговоров в ОАЭ. Военная операция, день 1442-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1442-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

В Абу-Даби завершился первый день переговоров делегаций России, Украины и США. Секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что они были ориентированы на «конкретные шаги и практические решения». Венгрия, Чехия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в предоставлении Киеву кредита в размере €90 млрд. В Кривом Роге прогремели взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

23:16

23:02

⚡️ ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ в Запорожской области, сообщил Евгений Балицкий. Обезврежено более 30 дронов.

22:44

❗️ Средства ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и Белгородским округом. Предварительно, пострадавших нет.

22:36

Губернатор Вячеслав Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде.

«Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада», - рассказал он в ходе вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».

22:14

⚡ Зеленский: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными.

22:00

В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта.

21:38

21:18

❗️ Российские средства ПВО сбили за 6 часов 72 украинских дрона. Атаки отражены в период с 14.00 до 20.00 мск.

21:03

20:41

Финансовая помощь от Европы укрепит позиции Украины на фронте и за столом переговоров — фон дер Ляйен

20:28

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, пишет «Страна.ua».

20:11

Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Олега Луговского, свидетельствует указ, опубликованный на сайте украинского лидера.

19:58

Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию вновь не принесут положительных результатов, основные требования России все еще игнорируются, предположил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

19:44

Критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией — Рубио

19:26

19:18

Факт проведения переговоров в Абу-Даби между Россией и Украиной сам по себе является хорошей новостью — Рубио

19:04

Число спорных вопросов по Украине существенно сократилось — Рубио

18:53

Целью США является продолжение переговоров по украинскому урегулированию, в них есть прогресс — Рубио

18:51

Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине — гарантии безопасности.

18:39

❗️ Владимир Путин поручил разработать учебные пособия по русскому языку для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

18:31

18:08

🔴 Две мирные жительницы ранены в результате удара дронами по гражданскому автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

18:07

Россия ни разу не меняла свою позицию по украинскому урегулированию в отличие от других участников — Лавров

17:59

Совесть и Зеленский сочетаются плохо, он думает только о своем выживании — Лавров

17:53

17:46

❗️ Послы Евросоюза согласовали механизм предоставления Украине финансирования по еврозайму в €90 млрд, передает Reuters.

17:31

Глава крымского парламента Владимир Константинов: информация генсека НАТО Марка Рютте о размещении на Украине иностранных войск вслед за подписанием мирного соглашения подтверждает, что этот альянс не желает мира для Киева.

17:07

Погибший на Украине российский актер театра и кино Николай Ткаченко внесен в базу сайта «Миротворец». Он ушел в зону СВО добровольцем.

16:51

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

16:35

Второй раунд переговоров в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первый — РИА Новости

16:18

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

16:13

ОАЭ подтвердили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, сообщил МИД.

15:57

15:51

ВС РФ при освобождении населенного пункта Староукраинка в Запорожской области взяли под контроль важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, уничтожили много личного состава и до десяти единиц техники, сообщили в Минобороны.

15:48

ВСУ снова атаковали территорию Белгородской области, пострадали шесть мирных жителей.

15:38

Минобороны: ВС РФ поразили в течение суток объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-ВПК Украины и ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.

15:26

Подразделения ВСУ потеряли порядка 1,3 тыс военнослужащих за минувшие сутки в зоне СВО, следует из сводки Минобороны РФ.

15:12

Минобороны: средства ПВО сбили 139 БПЛА самолетного типа, две управляемые ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО HIMARS производства США.

15:05

❗️Минобороны: российские войска заняли Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР.

15:03

🔴 Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 4 февраля

• Подразделения группы «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях, поразив части ВСУ и теробороны. Потери противника — до 280 военнослужащих, техника, пусковая установка HIMARS, артиллерия, станция РЭБ, уничтожены склады боеприпасов и снабжения.

• Войска «Запада» нанесли удары по позициям ВСУ и нацгвардии в Харьковской области. Потери — до 190 человек, танк, бронемашины, артиллерия, радиолокационная станция и склады боеприпасов.

• «Южная» группа освободила населенный пункт Степановка в ДНР и поразила силы ВСУ в районе Краматорска и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих, бронетехнику, артиллерию, станции РЭБ и склады горючего.

• Подразделения «Центра» заняли более выгодные рубежи в Донбассе и Днепропетровской области. Потери ВСУ — свыше 350 человек, бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия.

• Группа «Восток» продолжила наступление и освободила Староукраинку в Запорожской области. Уничтожены более 340 военнослужащих, танк, бронетехника, автомобили и станция РЭБ.

• Войска «Днепра» нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери — до 65 человек, техника, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

14:44

За сутки в Киеве не изменилось количество домов без отопления — Зеленский сообщает, что на сегодня таких более 1100, такую же цифру приводил Кличко, пишет «Страна».

14:36

Два многоквартирных жилых дома получили повреждения в Васильевке Запорожской области в результате обстрелов ВСУ. В части квартир выбиты стекла, пострадавших нет, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

14:29

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России за шесть часов.

14:17

МИД России: войска коалиции желающих на Украине будут рассматриваться как законная военная цель.

14:01

Дарницкая ТЭЦ критически повреждена и еще долго не сможет восстановиться, заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

13:48

ВСУ атаковали территорию Белгородской области с помощью более 100 беспилотников за прошедшие сутки, сообщили в оперштабе региона.

13:32

Bloomberg: США подготовили новые санкции против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной.

13:18

Кремль пока не планирует публиковать сообщений об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:14

Россия продолжает военную операцию, пока Киев не принял решения по мирному урегулированию, заявил Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом», — сказал представитель Кремля

12:59

Сумская, Днепропетровская, Черниговская области Украины частично остались без электроснабжения, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.

12:40

Полк ВСУ «Шквал» потерял около взвода при ударе ФАБ по украинским позициям в населенном пункте Железнодорожное в Запорожской области, сообщает ТАСС.

12:34

🔴 Режим беспилотной опасности введен в Татарстане, сообщает МЧС РФ.

12:17

В результате ночных ударов обесточены потребители в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, сообщает «Укрэнерго».

12:02

В Херсонской области 4 мирных жителя погибли, 13 получили ранения за сутки при атаках украинских боевиков по населенным пунктам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

11:57

Российско-украинские переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщил источник РИА Новости.

11:50

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Россией, передает издание «Страна».

11:41

Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

11:23

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и районах Черниговской области.

11:18

Операторы дронов центра «Рубикон» МО РФ уничтожили тыловой склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области с последующей вторичной детонацией боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

11:09

Politico: принятие очередного 20-го пакета санкций Евросоюза в отношении России задерживается, европейские чиновники точно не знают, когда его ожидать.

11:03

В Одессе пылают промышленные предприятия после удара ВС РФ, сообщает издание «Страна».

10:53

Дания с начала специальной военной операции передала Киеву военную помощь на €9,5 млрд, из них €2,3 млрд в 2025 году, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

10:42

Силы ПВО группы «Север» сбили редкий беспилотник FDG-33 VTOL в российском приграничье, сообщает ТАСС.

10:29

Мирная жительница получила множественные ранения в результате комбинированного удара ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

10:18

Самолет со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом приземлился в Абу-Даби, где сегодня начнется второй раунд переговоров по Украине, передает РИА Новости.

10:01

Два человека погибли на месте в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Новокраснянке Кременского района ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

9:50

ВСУ нанесли комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, БПЛА и ракетами «Нептун» по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

9:29

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с борта самолета, где 4-5 февраля планируется проведение нового раунда переговоров по Украине.

9:03

Новейший противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне СВО.

8:54

Yle: новый план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине слишком расплывчат и не поможет Киеву.

8:43

8:22

В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород, сообщает РИА Новости.

8:10

🔴Над регионами России за ночь ликвидировали 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. 11 дронов нейтрализовали над территорией Брянской области, 8 - над Белгородской областью, 4 - над Ростовской областью и 1 - над Астраханской областью.

8:00

Сегодня 1442-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
