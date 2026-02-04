Гордон о скандальной беседе с Собчак: «Не интервью, а допрос»

Юрист Гордон заявила, что интервью Собчак было больше похоже на допрос

Юрист Екатерина Гордон объяснила в Telegram-канале, почему не стала «уничтожать» Собчак в интервью, которое журналистка опубликовала накануне.

По словам Гордон, многие ее подписчики интересовались, почему она, имея «столько информации о кейсе Собчак», не воспользовалась возможностью раскритиковать собеседницу. Правозащитница подчеркнула, что осознанно предпочла иной путь.

«В меня от Ксении летели только стрелы, не было ни одного вопроса без обвинения… Это было не интервью, а допрос… Но мне было важно сказать в конце то, что я сказала, и протянуть руку», — пояснила она.

Гордон охарактеризовала свой диалог с Собчак как диалог двух «спорных женщин, которые всегда будут по разные стороны баррикад».

2 февраля 2026 года на YouTube-канале Ксении Собчак появилось трехчасовое интервью с Екатериной Гордон. Беседа состоялась на фоне многолетнего публичного противостояния, которое обострилось из-за дела семьи Товстиков. В беседе юрист, среди прочего, рассказала, шантажировала ли блогершу Елену Товстик.

