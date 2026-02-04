Ошибка логистики поставила под угрозу диагностику рака в Калиниградской области

Поставщик реагентов для диагностики онкологических заболеваний в Калининградскую область потребовал провести новую экспертизу для взыскания стоимости просроченного товара с «Деловых линий», чья ошибка привела к порче целой партии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, 18 июля 2025 года компания «АВК Консалтинг» отправила в Калининградскую область партию реагентов, перевозка которых требует соблюдения жестких условий.

Эти препараты необходимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов. Нагрев (максимум до 25 градусов) допустим лишь на краткий срок — до пяти суток. Если он превышен, реагент считается испорченным и не может использоваться.

Все параметры хранения были указаны в договоре на перевозку, который «АВК Консалтинг» заключила с логистической компанией «Деловые линии». По нему партия реагентов должна была прибыть в Калининградскую область на самолете не позднее 29 июля.

Однако из-за логистической ошибки препараты в Калининграде перегрузили на паром, который ушел в Санкт-Петербург. Выяснилось это лишь в крайний срок доставки. Поставщику пришлось за свой счет купить и отправить новую партию, чтобы анклав не остался без реагентов для диагностики рака.

Впоследствии «АВК Консалтинг» потребовала от «Деловых линий» примерно 800 тыс. рублей компенсации, но Арбитражный суд в конце 2025 года удовлетворил ее исковые требования в минимальном объеме — обязал перевозчика вернуть 11,7 тыс. рублей за неоказанную услугу и оплатить госпошлину. Сейчас поставщик реагентов планирует провести еще одну экспертизу для подготовки нового судебного иска.

Поставки товаров и сырья в Калининградскую область значительно затруднены из-за решения Литвы распространить западные санкции с импорта на транзит. В 2022 году возглавлявший регион губернатор Антон Алиханов обвинил соседнюю республику в «удушении» области.

Ранее «Деловые линии» зафиксировали рост спроса на адресную доставку в России.