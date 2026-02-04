В Евросоюзе раскрыли условия для предоставления кредита Украине

Кредит Европейского союза (ЕС) в размере €90 млрд будет выдаваться Украине только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Об этом говорится заявлении на сайте Совета ЕС.
«Во всех случаях выделение средств будет увязано со строгими условиями для Украины, включая соблюдение принципа верховенства права и борьбу с коррупцией», — говорится в заявлении.
В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами.
По данным украинского Минфина, в 2025 году страна получила от G7 («Большой семерки») $37,9 млрд кредитных средств по программе, в рамках которой погашение займа планируется осуществлять за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.
