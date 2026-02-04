Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Венгрия запретила въезд в страну лицам, ответственным за мобилизацию на Украине

Орбан закрыл въезд в Венгрию причастным к принудительной мобилизации на Украине
imago stock&people/Global Look Press

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в страну запрещен въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в связи с трагедией, которая случилась с закарпатским венгром. Видеообращение политика опубликовано в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство на сегодняшнем заседании решило, что мы запретим лицам, участвовавшим в принудительной мобилизации, гражданам Украины, въезд на территорию Венгрии», — сказал он.

31 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт, несмотря на сердечную болезнь и то, что его неоднократно признавали негодным к военной службе. Мужчине выжить не удалось.

Комментируя трагедию, депутат нацсобрания Венгрии Балаж Орбан заявил, что призыв на военную службу на Украине превратился в открытую «охоту на людей». Парламентарий подчеркнул, что Украина не готова к членству в ЕС «даже в среднесрочной перспективе», а Европе нужна «не эскалация, а ответственность».

Ранее российские силовики рассказали об «армии людоловов» Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!