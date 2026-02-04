Венгрия запретила въезд в страну лицам, ответственным за мобилизацию на Украине

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в страну запрещен въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в связи с трагедией, которая случилась с закарпатским венгром. Видеообращение политика опубликовано в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство на сегодняшнем заседании решило, что мы запретим лицам, участвовавшим в принудительной мобилизации, гражданам Украины, въезд на территорию Венгрии», — сказал он.

31 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт, несмотря на сердечную болезнь и то, что его неоднократно признавали негодным к военной службе. Мужчине выжить не удалось.

Комментируя трагедию, депутат нацсобрания Венгрии Балаж Орбан заявил, что призыв на военную службу на Украине превратился в открытую «охоту на людей». Парламентарий подчеркнул, что Украина не готова к членству в ЕС «даже в среднесрочной перспективе», а Европе нужна «не эскалация, а ответственность».

