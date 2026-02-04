«Не попасть в ловушку американцев». Как проходит второй раунд переговоров в Абу-Даби

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов. По информации источника агентства ТАСС, встреча идет с пониманием того, что Украина не будет членом НАТО .

«Понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников переговоров», — сказал собеседник агентства.

Ранее европейская газета Politico выступила с мнением, что второй раунд переговоров в ОАЭ может быть более продуктивным и значительно приблизит стороны к миру.

«Согласно данным некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние встречи могут быть более многообещающими, чем принято считать. Обе стороны на самом деле ведут себя более конструктивно», — говорится в материале газеты.

Politico приводит разговоры с неназванными украинскими чиновниками, которые считают, что «россияне относятся к этим переговорам серьезнее», что дает повод надеяться на завершение конфликта «уже весной».

Накануне встречи пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встреч стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что договорился со своей делегацией «об обсуждении того, что привезут россияне и на какие компромиссы они готовы пойти».

«Не только должны быть сигналы по Украине. Я думаю, что наша группа знает, и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — сказал Зеленский.

Работа продвигается

Мнения представителей экспертного сообщества относительно второго раунда встреч в ОАЭ разделились. Превалирующей остается мысль о необходимости дальнейших контактов и продолжения работы над текстом будущего мирного соглашения.

Несмотря на отсутствие политического решения о завершении конфликта на Украине, работа над документами, которые должны регламентировать мирный процесс, активно продвигается, пишет «РБК-Украина».

«В нынешних условиях задача переговорных команд – и дальше работать над техническими сторонами мирного процесса, чтобы они были готовы, когда Путин согласится на завершение войны. Так, по данным РБК-Украина, военная подгруппа (части обеих делегаций, обсуждающие военную сторону переговоров) должна подготовить предложения сторон относительно дальнейшего прекращения огня», — говорится в тексте статьи.

В Госдуме ожидания от переговоров «умеренно-позитивные»: само продолжение контактов называют положительным фактом, но призывают не ждать сиюминутного появления конкретики о сроках завершения конфликта.

«Я смотрю на начавшиеся переговоры умеренно-позитивно. Позитивно потому, что эти встречи вообще состоятся. Умеренно потому, что понятно, что эти встречи не завершат переговорный процесс. Российский президент не зря неоднократно подчеркивал, что этот конфликт не получится разрешить в одночасье. Это будет долгий процесс формирования мирного договора», — сказала «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее мнению, необходимо потратить достаточно много времени на составление будущего мирного договора, который бы не допустил повторения конфликтной ситуации в ближайшем будущем.

«Я уверена, что представители российской делегации смогут учесть все важные нюансы и считать все сигналы со стороны Киева, чтобы позже передать это все Кремлю и составить всеобъемлющий документ, который бы устраивал обе стороны конфликта», — заключила Журова.

Ограничения украинской делегации

Украинская делегация сильно ограничена в своих полномочиях, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Поэтому, по его мнению, результаты переговоров, скорее всего, будут сводиться к тому, что «делегации договорились договариваться» .

«Ключевой вопрос переговоров — это территория, а в этой теме украинская делегация очень ограничена по возможностям. Зеленский говорит, что Украина не будет уступать территории, значит, и у переговорщиков нет никаких полномочий идти на компромиссы с российской делегацией », — пояснил экс-нардеп.

Он также отметил, что украинский президент, по всей видимости, хочет личной встречи с российским коллегой — и без этого никаких договоренностей не будет.

«Зеленский дал сигнал, когда заявил, что только его личное участие в переговорном процессе с Путиным может как-то сдвинуть территориальный вопрос с мертвой точки. Тут российская позиция понятна — неоднократно приглашали в Москву на переговоры. Зеленский не согласен и приглашает ответно в Киев. Это выглядит странно, потому что даже в жизни именно сторона, которая ищет встречи, соглашается на условия места и времени встречи. Я думаю, что российский президент спокойно может принять приглашение приехать в Киев, но, когда он туда приедет, Зеленского там уже не будет», — считает Олейник.

Начальник управления Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Зорин (второй слева), начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (третий слева) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, 24 января 2026 года МИД ОАЭ

По его мнению, подобная позиция Киева выглядит как однозначная попытка затянуть переговорный процесс, а потому не стоит ждать «какого-то прорыва в переговорах».

«Теоретически некоего прорыва можно было бы достигнуть, если бы была организована встреча первых лиц государств. Когда-то мы уже приближались к такому, когда сорвались переговоры в Стамбуле в 2022 году. Стороны уже подготовили почву для встречи президентов, но вмешалась Великобритания и к главной встрече мы так и не подошли», — напомнил экс-нардеп.

Прогресса не ожидать

За день до назначенных переговоров на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте президент Зеленский заявил, что работа украинской переговорной группы будет скорректирована. В свою очередь генеральный секретарь НАТО сообщил, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска.

«Как только будет заключено мирное соглашение, [на Украине] сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал Рютте.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут «чрезвычайно сложными» на фоне заявлений о планах НАТО разместить военные силы в стране, заявил «Газете.Ru» член Совета Федерации, председатель международного комитета Григорий Карасин.

«Предстоит очень трудная работа нашей группы, наших участников, российских участников переговоров не только в силу, как бы это вежливее назвать, выступлений Зеленского, в основном в связи с позицией, заявленной Западом насчет размещения неких вооруженных сил натовских на территории Украины», — подчеркнул дипломат.

По словам Карасина, диалог в Абу-Даби 4 февраля «предстоит чрезвычайно сложный», поэтому «быстрых результатов ждать не приходится».

С подобной точкой зрения согласен и политолог, американист Рафаэль Ордуханян. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что общее настроение перед очередными переговорами «очень сумбурное».

«Это сумбур, абсолютно тотальный сумбур. События, которые происходят сейчас и в Киеве, и в Вашингтоне не дают основания надеяться на какой-либо позитивный исход предстоящих переговоров. Судя по всему, переговорный процесс будет определяться исключительно положением дел на фронтах», — сказал американист.

Он считает, что «финальным аккордом сумбура перед переговорами» стало заявление Рютте о размещении иностранных войск на Украине.

«Размещение иностранных войск на Украине — это один из принципиальных вопросов, который изначально послужил причиной начала СВО. Это неприемлемое для России предложение. А европейские политики продолжают играться с этой темой», — заявил Ордуханян.

По его мнению, даже американская сторона не особо рассчитывает на успех предстоящей встречи.

«Мне все больше кажется, что в Вашингтоне просто хотят дотянуть переговорный процесс до осени, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс . Сохраняя переговорный трек, получится удерживать конфликт в управляемом состоянии, что администрация Трампа сможет поставить себе в заслугу», — пояснил политолог.

Ордуханян добавил, что после выборов с новым составом конгресса Белый дом разработает новую стратегию переговоров, и, скорее всего, она уже будет более жесткой по отношению к Москве.

«Российская сторона должна быть очень осторожна, чтобы не попасть в ловушку американцев на переговорах. Очевидно, что они не будут оказывать на Киев никакого давления», — заключил Ордуханян.