Российский студент во время лекции «пошутил», показав всем нацистскую свастику

В Челябинске 17-летний студент колледжа решил «пошутить» и показал свастику на лекции. Об этом сообщает УТ МВД России по УрФО.

Инцидент произошел во время учебной лекции, проводимой в формате видеоконференции. Первокурсник установил в качестве фоновой заставки изображение свастики, тем самым продемонстрировав всем присутствующим нацистскую символику. Сотрудники колледжа сообщили о случившемся правоохранителям.

Позже инспекторы ПДН в присутствии законного представителя опросили подростка — юноша сказал, что сделал это ради шутки, а идеологического подтекста в его действиях не было. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу.

В отношении студента составили административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ. Отмечается, что подросток воспитывается в благополучной семье — ни он, ни его родители ранее не попадали в поле зрения стражей порядка.

Ранее в Москве оштрафовали мужчину за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь.
 
