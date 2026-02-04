Разгадать тайну: на НТВ стартует новый сезон шоу «Маска»

8 февраля в 20:20 на НТВ состоится премьера нового сезона шоу «Маска». Разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения и ответить на вопрос «Кто скрывается под маской?» предстоит звездным детективам — Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко, а также секретному пятому члену жюри, чья личность будет раскрыта только в первом выпуске проекта.

14 новых масок и более 600 лет общей истории

Главными героями сезона вновь станут маски — их, как и всегда, будет 14. На сцену выйдут: Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат.

В невероятные костюмы, созданные индивидуально для каждого персонажа, традиционно облачаются популярные певцы, актеры, спортсмены, телеведущие и звезды интернета.

Имена участников, их возраст, профессии и любые сведения, способные выдать личность, держатся в строжайшем секрете. Однако известно, что в числе конкурсантов — восемь чемпионов и победителей крупных спортивных и творческих соревнований, а также несколько заслуженных и народных артистов России.

В совокупности у героев — более 60 музыкальных альбомов, порядка 150 ролей в кино, театре и сериалах, а их голосами «говорят» от 15 до 20 персонажей в мультфильмах.

Если сложить возраст участников, получится внушительная цифра — около 600 лет и еще четверть века сверху. А астрологический портрет сезона сообщает, что в борьбу вступят все представители огненных и земных знаков зодиака, один воздушный и два водных, при этом лишь один артист родился в год Лошади.

От дома и до выхода на сцену конкурсанты будут передвигаться в знаменитых худи, зеркальных масках и в сопровождении охраны — тайна личности остается ключевым элементом шоу.

Сложнейшие костюмы, 3D-печать и десятки видов тканей

Уже на этапе производства костюмов создатели объявили, что новый сезон станет одним из самых сложных. Художники отмечают, что наиболее трудоемкими масками оказались Жираф, Бобер, Лягушка, Одуванчик и Колибри.

По задумке авторов, шея Жирафа должна была выглядеть изящно и быть подвижной — в отличие от статичного Страуса в прошлом сезоне. Для этого конструкцию усложнили так, чтобы она могла поворачиваться в разные стороны.

Для маски Лягушки долго искали ткань, способную передать характерную текстуру кожи. В ходе работы художникам пришлось менять форму костюма, чтобы максимально скрыть фигуру артиста, но это привело к потере пластичности — важного качества для постановок. Ситуацию осложнил декор — около девяти килограммов камней и страз. Проблему удалось решить за счет облегченных материалов и специальной техники расклейки камней.

Одуванчик станет одним из самых зрелищных персонажей сезона: его костюм украшен реалистичными «пушинками» на голове. Главная трудность заключалась в том, что любой каркас утяжелял голову и давал нагрузку на шею. Создатели перебрали несколько вариантов металлических конструкций, но в итоге остановились на тонких вязальных спицах, позволивших облегчить вес.

Работа над маской Колибри заняла более четырех месяцев. Для костюма создали авторский принт, проведя многочисленные цветопробные тесты.

Конструкция крыльев весит около 10 килограммов, что вдвое легче аналогичных элементов в предыдущих сезонах. В декоре при этом не использовано ни одного натурального пера.

В создании Бобра художники столкнулись с другой проблемой — они перебрали более двух десятков вариантов меха, пока не нашли материал, одновременно шелковистый и с жесткой «щетиной», максимально напоминающей настоящий мех животного.

close Пресс-служба НТВ

Особого внимания удостоилась и маска Месяца — она вручную декорирована искусственным жемчугом и камнями, а россыпь страз на шлейфе создает эффект звездного свечения.

За семь лет работы над проектом художники создали или адаптировали около 700 эскизов персонажей. Некоторые маски ждали своего появления несколько сезонов.

Так, Богатырь, который выйдет на сцену впервые, ждал своего часа почти три года — у него существует три версии костюма.

Крупнейшими по весу масками сезона станут Гиппопотам, Бобер и Богатырь, а самыми легкими — Коралл, Одуванчик и Сурикат. При этом создатели подчеркивают, что в костюмах вес определяет не только материал или каркас, но и клей — на один костюм может уйти 5–7 литров.

Все головы масок нового сезона созданы с помощью 3D-печати, что существенно ускоряет процесс изготовления и позволяет подгонять элементы непосредственно под параметры артиста. В крупных костюмах работают встроенные вентиляторы, а система корсетов и строп постоянно совершенствуется для снижения нагрузки на позвоночник.

Производство костюмов — это многоэтапный процесс, в котором задействованы мастера со всей страны.

Один образ может «проехать» несколько тысяч километров, так как моделирование, грунтовка, окрашивание и т.д. могут происходить в разных городах. В работе используется более 40 видов тканей — от шелка и кожи до бархата, органзы и джинсы.

close Пресс-служба НТВ

Отдельные элементы и фурнитура заказываются за рубежом. Совсем недавно создатели нашли легкие камни для декора с поразительным преломлением света.

Художники отмечают, что в этом году угадывать станет сложнее — маски намеренно изменили пропорции и рост участников, сделав несколько персонажей очень высокими, а других — необычно низкими.

Жюри вспоминает фаворитов и объясняет, почему ошибаться — это приятно

Филипп Киркоров признался, что за шесть сезонов главным фаворитом для него стал Енот. «Мой номер один в личном рейтинге. Равного ему, на мой взгляд, не было», — отметил артист.

close Пресс-служба НТВ

По его словам, проект становится все более запутанным: продюсеры и участники научились путать жюри и с каждым сезоном угадывать становится сложнее. Киркоров подчеркнул, что не боится казаться смешным или ошибаться — напротив, ему нравятся случаи, когда ожидания оказываются неверными.

Он также вспомнил, как Пчела, Крокодил, Страус и другие маски заставляли жюри сомневаться, а Панайотов, Билан и Лазарев раскрывались с неожиданной стороны. По его признанию, момент принятия решений может быть непростым: иногда судьба участника зависит от последнего голоса.

Валерия назвала шоу «удивительным проектом», в котором выступают невероятно талантливые артисты. Она отметила, что многие из них умеют искусно вводить жюри в заблуждение — по ее словам, чемпионами по обману стали Пчела и Вождь.

Раскрытие масок она сравнила с праздником, когда эмоции преобладают над логикой, а интуиция часто дает сбой.

close Пресс-служба НТВ

Регина Тодоренко подчеркнула, что «Маска» — это шоу про артистов, талант и хорошую музыку, и что проект собирает большие залы благодаря интриге. Она рассказала, что в течение года фиксирует потенциальных кандидатов в блокнот, но в итоге почти всегда переубеждает себя, а первое впечатление оказывается верным.

Самым личным моментом она назвала выступление Панды в первом сезоне — под маской скрывался ее супруг Влад Топалов.

close Пресс-служба НТВ

Шесть лет истории и галерея победителей

За шесть лет существования шоу победителями становились:

В проекте успели поучаствовать десятки артистов, спортсменов, телеведущих и блогеров. Среди них были даже родственники членов жюри — отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, муж Регины Тодоренко Влад Топалов, супруг и дочь Валерии — Иосиф Пригожин и SHENA.

На сцене появлялась и семья Рудковской — Яна, Евгений Плющенко и их сын Гном Гномыч.

Ожидания нового сезона

Создатели уверены, что интрига сохранится до финала, а знакомая игра «угадай, кто в маске» станет еще сложнее. Судя по составу участников, технологическому уровню костюмов и настроению жюри, предстоящий сезон обещает быть насыщенным, зрелищным и непредсказуемым.

