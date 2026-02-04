Российская теннисистка дисквалифицирована за договорные матчи

Теннисистку Назарову дисквалифицировали на четыре года за договорные матчи

Российская теннисистка Гульнара Назарова получила четырехлетнюю дисквалификацию за договорные матчи. Такое решение вынес Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), информация опубликована на официальном сайте организации.

Назарова, которая не выступает с 2020 года, признана виновной в том, что в мае 2019 года она сделала коррупционное предложение другому игроку. Обвинения россиянке были предъявлены 23 декабря 2025 года. Из-за того, что спортсменка не дала ответа на обвинение, наказание вступило в свою силу 10 января.

Кроме того, Назарова обязана заплатить $10 тыс.

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

