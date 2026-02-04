Размер шрифта
Российская теннисистка дисквалифицирована за договорные матчи

Теннисистку Назарову дисквалифицировали на четыре года за договорные матчи
Казанская академия тенниса/Федерация тенниса РТ/VK

Российская теннисистка Гульнара Назарова получила четырехлетнюю дисквалификацию за договорные матчи. Такое решение вынес Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), информация опубликована на официальном сайте организации.

Назарова, которая не выступает с 2020 года, признана виновной в том, что в мае 2019 года она сделала коррупционное предложение другому игроку. Обвинения россиянке были предъявлены 23 декабря 2025 года. Из-за того, что спортсменка не дала ответа на обвинение, наказание вступило в свою силу 10 января.

Кроме того, Назарова обязана заплатить $10 тыс.

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее украинская теннисистка отказалась пожать руку сопернице из Венгрии из-за поездки в Россию.
 
