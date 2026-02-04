Лидеры Евросоюза договорились по законам для кредита Украине на €90 млрд

Постоянные представители Европейского союза только что достигли договоренности по пакету законов для выделения Украине €90 млрд кредита. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

«Да, мы только что достигли договоренности», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время будет сделано заявление для представителей СМИ.

Кроме того, стало известно, что кредит Евросоюза будет выдаваться Киеву только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.

В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами.

По данным украинского Минфина, в 2025 году страна получила от G7 («Большой семерки») $37,9 млрд кредитных средств по программе, в рамках которой погашение займа планируется осуществлять за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.

Ранее российский дипломат рассказал о планах ЕС на российские активы.