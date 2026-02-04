Размер шрифта
В МИД РФ осудили убийство сына Муаммара Каддафи

Захарова: Россия рассчитывает на тщательное расследование смерти сына Каддафи
Ismail Zitouny/Reuters

Россия решительно осуждает убийство старшего сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Решительно осуждаем это преступление. Рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, а виновные привлечены к ответственности. Выражаем соболезнования семье и близким покойного», — сказала дипломат.

Накануне издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи был убит в городе Зинтан на западе страны.

По информации источника, Саиф аль-Ислам подвергся нападению со стороны четырех боевиков. Они застрелили его в саду собственного дома, а после скрылись с места преступления.

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года при штурме города Сирт. Бойцы Национального переходного совета Ливии захватили его в плен. Во время захвата бывший лидер страны получил ранение и позже скончался.

Ранее власти Ливана освободили из-под стражи сына Каддафи Ганнибала.
 
