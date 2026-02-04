В Петербурге девушка подожгла пункт сбора гуманитарной помощи и угрожает бомбой

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестная подожгла помещение пункта сбора помощи для бойцов СВО, поджигательница угрожает бомбой. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Кантемировской улице. По словам очевидцев, очаг возгорания находится в повальном помещении, где находится пункт сбора гуманитарной помощи. Поджигательница находится на месте происшествия и угрожает устроить взрыв. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

До этого в Барнауле девушка устроила два поджога по указанию мошенников. Действуя по инструкции «куратора», фигурантка подожгла релейный шкаф на железнодорожных путях на проспекте Космонавтов. На следующий день она разбила окно административного здания и устроила там еще один поджог. Подозреваемую в поджогах задержали.

