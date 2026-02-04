Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров допустил, что Киев в Абу-Даби может изложить идеи Рютте о войсках НАТО на Украине

Лавров: если Украина изложит в Абу-Даби идеи Рютте, то Зеленскому не нужен мир
Сергей Гунеев/РИА Новости

Если украинская делегация на переговорах в Абу-Даби изложит идеи по безопасности, которые ранее генсек НАТО Марк Рютте озвучил в Киеве, то это будет свидетельствовать об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского намерения добиваться мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Министр отметил, что не знает, с какими инициативами украинская делегация прибудет на переговоры, однако напомнил о заявлениях Рютте, сделанных накануне в Верховной раде.

«И если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир», — сказал он.

3 февраля Рютте, выступая в Раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся вооруженные силы блока НАТО — «самолеты в воздухе и поддержка в море». При этом он отметил, что военные контингенты смогут направить те страны, которые захотят.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин словами «наглость не знает пределов» отреагировал на слова Рютте о размещении на Украине иностранных войск. Сенатор отметил, что такие высказывания «гробят» весь переговорный процесс. По его словам, они неприемлемы и ведут к обоюдному ужесточению позиций.

Ранее в МИД РФ указали на подготовку НАТО к «неприкрытой военной интервенции» на Украине.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!