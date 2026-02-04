Лавров допустил, что Киев в Абу-Даби может изложить идеи Рютте о войсках НАТО на Украине

Лавров: если Украина изложит в Абу-Даби идеи Рютте, то Зеленскому не нужен мир

Если украинская делегация на переговорах в Абу-Даби изложит идеи по безопасности, которые ранее генсек НАТО Марк Рютте озвучил в Киеве, то это будет свидетельствовать об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского намерения добиваться мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Министр отметил, что не знает, с какими инициативами украинская делегация прибудет на переговоры, однако напомнил о заявлениях Рютте, сделанных накануне в Верховной раде.

«И если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир», — сказал он.

3 февраля Рютте, выступая в Раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся вооруженные силы блока НАТО — «самолеты в воздухе и поддержка в море». При этом он отметил, что военные контингенты смогут направить те страны, которые захотят.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин словами «наглость не знает пределов» отреагировал на слова Рютте о размещении на Украине иностранных войск. Сенатор отметил, что такие высказывания «гробят» весь переговорный процесс. По его словам, они неприемлемы и ведут к обоюдному ужесточению позиций.

Ранее в МИД РФ указали на подготовку НАТО к «неприкрытой военной интервенции» на Украине.