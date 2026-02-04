Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Фото

14 российских и советских звезд, которые умерли от рака

Как проходит Венецианский карнавал
Умерла советская ведущая и «мама КВН» Светлана Жильцова
Шпионка и разлучница: 10 лучших ролей Айлы Фишер
«Уже не просто Макс, а Pro Max»: как менялся Максим Галкин

Каждый год 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был введен по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями: специалисты стремились распространять знание о причинах развития рака, о способах лечения и о важности выявления новообразований на самых ранних стадиях.

Среди причин смертности рак находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Появление злокачественных новообразований не всегда можно объяснить, однако врачи рекомендуют внести определенные изменения в образ жизни, чтобы снизить риск развития онкологии. Это отказ от курения, здоровое питание с обилием овощей и фруктов и без трансжиров, физическая активность, осторожность при пребывании на солнце или в солярии (обгорать нельзя ни в коем случае) и вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени или шейки матки. И, конечно, регулярная диспансеризация, которая поможет вовремя обнаружить и победить онкологическое заболевание.

Рак страшен тем, что проявляется не сразу, а смерть от него приносит страдания и самому больному, и его близким. Рассказываем о советских и российских звездах, которые мужественно боролись со страшной болезнью, но не смогли победить.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!