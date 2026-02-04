14 российских и советских звезд, которые умерли от рака

Каждый год 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был введен по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями: специалисты стремились распространять знание о причинах развития рака, о способах лечения и о важности выявления новообразований на самых ранних стадиях.

Среди причин смертности рак находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Появление злокачественных новообразований не всегда можно объяснить, однако врачи рекомендуют внести определенные изменения в образ жизни, чтобы снизить риск развития онкологии. Это отказ от курения, здоровое питание с обилием овощей и фруктов и без трансжиров, физическая активность, осторожность при пребывании на солнце или в солярии (обгорать нельзя ни в коем случае) и вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени или шейки матки. И, конечно, регулярная диспансеризация, которая поможет вовремя обнаружить и победить онкологическое заболевание.

Рак страшен тем, что проявляется не сразу, а смерть от него приносит страдания и самому больному, и его близким. Рассказываем о советских и российских звездах, которые мужественно боролись со страшной болезнью, но не смогли победить.