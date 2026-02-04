Размер шрифта
Украина получит €1,4 млрд за счет замороженных российских активов

Euroclear внесет €1,4 млрд доходов от активов России в фонд для Украины
Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Euroclear перечислит в фонд для Украины часть доходов от заблокированных российских активов в размере €1,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба депозитария.

Баланс Euroclear Bank составил €222 млрд, большая часть этих средств связана с российскими активами — €195 млрд.

Отмечается, что по итогам 2025 года Euroclear получил €5 млрд доходов от российских активов, что на 25% меньше результата за 2024 год.

После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Еще примерно €20 млрд — во Франции, а остальная часть — в Люксембурге и Германии. При этом €28 млрд замороженных активов принадлежат частным инвесторам.

В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами.

В Euroclear оценили решение ЕС не использовать активы РФ.
 
