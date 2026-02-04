Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов в Тамбовской области

РЖД: в Тамбовской области загорелись сошедшие с рельсов вагоны с бензином
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

В Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин. Об этом сообщили на странице РЖД в Telegram.

«В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин)», — рассказали в холдинге.

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание устраняют пожарные. На место направлены восстановительные поезда.

Все движение поездов через станцию Кочетовка-2 приостановлено. Предполагается, что поезда южного направления будут идти с задержкой.

В РЖД отметили, что в результате ЧП был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Причины произошедшего еще предстоит выяснить.

1 февраля в Кировской области сошел с рельсов 21 вагон грузового поезда. Из-за этого несколько поездов выбились из графика.

Ранее 16 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!