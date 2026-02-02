Золото, серебро или медь: что выбрать инвестору

Руководитель направления Управления инвестиций СберСтрахования жизни Кирилл Титаренко о том, на что обращать внимание при выборе активов

В условиях геополитической напряженности и потенциального ослабления рубля на горизонте года драгоценные и базовые металлы остаются ключевым инструментом хеджирования для российского портфеля. Золото служит классическим убежищем, серебро добавляет промышленный потенциал, а медь сигнализирует о глобальном commodity-цикле.

За последние 25 лет золото принесло доходность 956%, превзойдя доходность NASDAQ (465%). В 2025 году в долларах золото выросло на 72% и подтвердило статус ключевого инвестиционного актива с высоким потенциалом роста, особенно на фоне мировой нестабильности и экономической неопределенности. Основной спрос формировали мировые ЦБ и ETF, став главной причиной роста его цены до новых исторических максимумов.

В случае сохранения высокого спроса со стороны ETF (200 т/квартал) и центробанков (1 000 т/год), а также сохранения геополитической напряженности и дальнейшего снижения ставки ФРС (она уже преимущественно учтена в ценах), цены на золото могут быть устойчивыми или даже обновить исторические максимумы г/г (например, в случае риска роста конфликтов или увеличения спроса).

Серебро в 2025 году продемонстрировало взрывной рост, подорожав более чем на 150%, обновив максимумы с 2011 года. А 29 января 2026 года на торгах цена обновила рекорд, поднявшись выше 120 долларов США за тройскую унцию.

Главным фактором роста цен является дефицит предложения (по различным оценкам, в 95–150 млн унций), который стал базовым драйвером. При этом в 2026 году дефицит может вырасти за счет увеличения промышленного спроса со стороны солнечных панелей, электромобилей/гибридов, 5G и электроники. Инвестиционный интерес усиливается за счет потенциального снижения ставки ФРС и ослабления USD, а также сокращения соотношения золото/серебро с 120:1 до 52:1.

Отдельно стоит обратить внимание, что серебро исторически является более волатильным активом и его стоимость может корректироваться на 15–20% за несколько дней ввиду меньшей ликвидности, чем в золоте, а также отсутствия спроса со стороны мировых ЦБ (только золото входит в золотовалютные резервы). Поэтому, если сравнивать с золотом, то серебро имеет меньше фундаментальных факторов к дальнейшему росту.

Медь остается ключевым индикатором глобального экономического цикла, завершив 2025 год ростом на 37% и закрепившись на отметке выше 13 тысяч долларов США/т.

Фундаментальным драйвером роста является структурный дефицит на рынке меди, который образовался в результате оползня на крупнейшей медной шахте мира — Grasberg (Индонезия) в сентября 2025 года. Оператор рудника Freeport-McMoRan ожидает, что производство не вернется к полной мощности, вероятно, до 2027 года.

Структура спроса на медь выглядит следующим образом:

65% — электроэнергетика;

15% — транспорт;

12% — промышленность;

6% — строительство;

2% — ювелирная промышленность/монеты.

Для дальнейшего роста цен на медь нужны новые факторы роста, а именно либо выбытие мощностей по добычи меди, либо взрывной рост спроса, к примеру, со стороны ИИ или электромобилей (при этом доля EV в спросе 7%, а доля ИИ/дата-центров — 3%).

Через какие инструменты купить металлы?

Приобретение золота и серебра возможно через слитки, монеты, ОМС, но все эти способы сопряжены с большим спредом между покупкой и продажей. Наиболее удобный инструмент с минимальными издержками на текущий момент — это покупка на Мосбирже через валютную пару GLD/RUB (золото) или SLV/RUB (серебро).

Покупка меди возможна через срочный рынок Московской биржи. Основной инструмент — расчетные фьючерсы на медь (COPPER).

Каждый из представленных металлов имеет свои уникальные преимущества и риски. Золото остается классическим защитным активом, серебро сочетает защитные и промышленные свойства, а медь служит индикатором глобального экономического роста. Выбор конкретного инструмента зависит от инвестиционной стратегии, горизонта инвестирования и готовности инвестора к риску.

Важно помнить, что рынок металлов характеризуется высокой волатильностью, а цены подвержены влиянию множества факторов, включая макроэкономическую ситуацию, геополитические события и динамику спроса и предложения.

Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать инвестиционному профилю клиента.