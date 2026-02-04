Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Т-Банк ускорил передачу данных в бюро кредитных историй

Т-Банк сократил обновление данных в бюро кредитных историй до 15 минут
Нина Зотина/РИА Новости

Т-Банк стал первым банком в России, который начал передавать информацию о выданных кредитах в БКИ в онлайн-режиме, ранее обновление данных занимало 1-2 дня, теперь информация обновляется за 10-15 минут. Данная мера повысит уровень защиты клиентов от мошеннических схем, сообщили в финансовой организации.

Онлайн-передача данных уже доступна и работает со всеми четырьмя квалифицированными бюро кредитных историй по направлению автокредитов. К концу 2026 года банк планирует перевести в онлайн-формат передачу данных по всем остальным кредитным продуктам.

Как отметили в компании, ускоренное обновление информации в БКИ позволит оперативно учитывать новые кредитные обязательства клиентов и таким образом предотвращать мошеннические сценарии, завязаные на фальсификации данных или социальной инженерии. В частности, ситуации, когда злоумышленники пытаются оформить несколько кредитов в разных банках за короткий промежуток времени.

«Новая технология позволяет учитывать новые обязательства человека фактически в режиме, близком к онлайн, что значительно снижает риск многократных одобрений кредитов в случае мошенничества», — сообщил вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-Банка Иван Зимин и выразил надежду, что в ближайшее время аналогичные решения внедрят все участник рынка.

Как отметили в компании, в дальнейшем обмен данными ускорится за счет интеграции технологической платформы Т-Банка с собственным бюро кредитных историй — Т-БКИ. Передача информации между системами в этом случае составит несколько минут.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!