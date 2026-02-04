Т-Банк ускорил передачу данных в бюро кредитных историй

Т-Банк стал первым банком в России, который начал передавать информацию о выданных кредитах в БКИ в онлайн-режиме, ранее обновление данных занимало 1-2 дня, теперь информация обновляется за 10-15 минут. Данная мера повысит уровень защиты клиентов от мошеннических схем, сообщили в финансовой организации.

Онлайн-передача данных уже доступна и работает со всеми четырьмя квалифицированными бюро кредитных историй по направлению автокредитов. К концу 2026 года банк планирует перевести в онлайн-формат передачу данных по всем остальным кредитным продуктам.

Как отметили в компании, ускоренное обновление информации в БКИ позволит оперативно учитывать новые кредитные обязательства клиентов и таким образом предотвращать мошеннические сценарии, завязаные на фальсификации данных или социальной инженерии. В частности, ситуации, когда злоумышленники пытаются оформить несколько кредитов в разных банках за короткий промежуток времени.

«Новая технология позволяет учитывать новые обязательства человека фактически в режиме, близком к онлайн, что значительно снижает риск многократных одобрений кредитов в случае мошенничества», — сообщил вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-Банка Иван Зимин и выразил надежду, что в ближайшее время аналогичные решения внедрят все участник рынка.

Как отметили в компании, в дальнейшем обмен данными ускорится за счет интеграции технологической платформы Т-Банка с собственным бюро кредитных историй — Т-БКИ. Передача информации между системами в этом случае составит несколько минут.