В Риме закрасили картину с ангелом, похожим на премьера Италии

В базилике в Риме закрасили лицо ангела, похожего на премьера Италии Мелони

В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме закрасили картину с изображением херувима, черты лица которого напоминали премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, картина вызвала повышенный интерес у посетителей одной из старейших базилик в Риме. Однако в среду после открытия храма лицо ангела оказалось закрашено: фигура херувима сохранилась, но изображение лица было скрыто слоем краски или штукатурки.

Газета La Repubblica, первой опубликовавшая в субботу изображение херувима на своей первой полосе, сообщила, что реставратор закрыл лицо ночью по просьбе церковных властей. Реставратор Бруно Валентинетти подтвердил изданию, что создавал образ ангела по подобию Мелони, не уточнив причин такого решения.

После публикации изображения херувима Римская епархия и министерство культуры Италии начали проверки. Поскольку оригинальная картина датируется 2000 годом, вопрос о нанесении ущерба историческому наследию церкви не поднимался. Вместе с тем кардинал Бальдассаре Рейна, викарий Папы Римского в Риме, заявил, что политическим деятелям не место в церковном искусстве.

Обсуждение вокруг базилики придало ей дополнительную известность: местные жители и туристы выстраивались в очереди, чтобы сфотографировать херувима, временами прерывая богослужения.

Реставратор Бруно Валентинетти впервые создал это изображение в 2000 году во время реставрации одной из главных часовен базилики, куда был включен бюст последнего короля Италии Умберто II. В композицию также вошел херувим с картой Италии, который, по замыслу автора, преклонял колени перед монархом. После повреждений, которые базилика получила в 2023 году из-за протечек воды, херувим был восстановлен и получил черты, напоминающие образ Мелони.

