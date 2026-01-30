Россияне приобрели более 11,2 млрд товаров собственных марок «Пятерочки»

Популярность собственных товаров «Пятерочки» выросла на 11,5% в 2025 году

Россияне купили более 11,2 млрд товаров собственных марок «Пятерочки» в 2025 году, следует из опубликованных итогов развития собственных брендов сети.

По данным «Пятерочки», популярность товаров собственных марок сети выросла на 11,5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Самыми популярными стали товары брендов «Пятерочка Кафе» (2,6 млрд), «Красная цена» (2,1 млрд) и Global Village «1,4 млрд товаров).

Также самыми популярными товарами собственных марок «Пятерочки» стали куриные яйца, корм для кошек и слоеный язычок с сахаром.

В отчете подчеркнули, что продажи СТМ среднего и премиум сегментов показывают рост. К концу 2025 года марку Premissimo приобрели 1,5 млн человек, а общее количество продаж товаров марки выросло в 3,5 раза.

Кроме того, в 2025 году «Пятерочка» расширила бренд «Вкус & Польза» на всю территорию присутствия сети. На полках магазинов представлено более 150 товаров бренда, а всего за год их купили почти 150 млн раз. В отчете указано, что 77% покупателей после первой покупки приобретали продукцию бренда повторно.

Как рассказал директор департамента собственных торговых марок «Пятерочки» Роман Аврамов, принципы качества и пищевой безопасности остаются ключевыми для сети.

«Мы контролируем производства 1200 поставщиков в стране, чтобы обеспечить свежесть и своевременные поставки на полки магазинов. И эта работа отмечена не только покупателями, но и экспертами – в прошлом году СТМ «Пятерочки» завоевали более 120 наград и медалей в премиях «Гарантия качества», Private Label Awards, Silver Mercury и других», — сказал он.