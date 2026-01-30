Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

Россияне приобрели более 11,2 млрд товаров собственных марок «Пятерочки»

Популярность собственных товаров «Пятерочки» выросла на 11,5% в 2025 году
Пресс-служба «Пятерочки»

Россияне купили более 11,2 млрд товаров собственных марок «Пятерочки» в 2025 году, следует из опубликованных итогов развития собственных брендов сети.

По данным «Пятерочки», популярность товаров собственных марок сети выросла на 11,5% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Самыми популярными стали товары брендов «Пятерочка Кафе» (2,6 млрд), «Красная цена» (2,1 млрд) и Global Village «1,4 млрд товаров).

Также самыми популярными товарами собственных марок «Пятерочки» стали куриные яйца, корм для кошек и слоеный язычок с сахаром.

В отчете подчеркнули, что продажи СТМ среднего и премиум сегментов показывают рост. К концу 2025 года марку Premissimo приобрели 1,5 млн человек, а общее количество продаж товаров марки выросло в 3,5 раза.

Кроме того, в 2025 году «Пятерочка» расширила бренд «Вкус & Польза» на всю территорию присутствия сети. На полках магазинов представлено более 150 товаров бренда, а всего за год их купили почти 150 млн раз. В отчете указано, что 77% покупателей после первой покупки приобретали продукцию бренда повторно.

Как рассказал директор департамента собственных торговых марок «Пятерочки» Роман Аврамов, принципы качества и пищевой безопасности остаются ключевыми для сети.

«Мы контролируем производства 1200 поставщиков в стране, чтобы обеспечить свежесть и своевременные поставки на полки магазинов. И эта работа отмечена не только покупателями, но и экспертами – в прошлом году СТМ «Пятерочки» завоевали более 120 наград и медалей в премиях «Гарантия качества», Private Label Awards, Silver Mercury и других», — сказал он.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!