«Звонить во все колокола»: в Госдуме поспорили, нужно ли писать в СМИ о нападениях на школы

Депутат Лантратова заявила, что СМИ должны писать о нападениях детей на школы
СМИ должны писать о нападениях детей на школы, чтобы общественность знала о существующих проблемах. Так председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала предложение своей коллеги Татьяны Буцкой запретить прессе освещать ЧП в учебных заведениях.

«Зачастую именно благодаря журналистам становится известно о проблемах тех или иных детей. Главное не делать из агрессоров героев, не показывать кадры убийства, не надо раскрывать биографические данные, но в целом, конечно, о происшествиях в школах надо писать. Звонить во все колокола! Потому что речь идет о наших детях», — сказала она.

Депутат напомнила, что разрабатывает вместе с коллегами законопроект против буллинга в школах, который часто становится причиной агрессии детей — документ может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.

«Мы с коллегами разработали законопроект против травли. Он проходит последние стадии обсуждения и я надеюсь, в эту сессию мы его внесем. Тема чрезвычайно актуальная, практически во всех нападениях на школы причиной является буллинг. Наконец-то об этом стали говорить открыто, проблему признают и хотят с ней работать. Давно занимаюсь этой темой. Когда была секретарем СПЧ, мы с коллегами поднимали вопрос борьбы с буллингом в учебных заведениях и на нас смотрели с непониманием. А сейчас уже я вижу, что в обществе изменилось отношение к теме. Об этом важно говорить, чтобы родители, учителя, школьные психологи и все, кто работает с детьми, сразу же подключались и решали конфликт. Но нужна база, которую как раз создаст наш законопроект. То есть документ этот очень важен и поэтому мы так долго и тщательно ведем над ним работу. Он направлен на обеспечение комплексной защиты детей и подростков от любых проявлений агрессии, включая не только прямые физические действия, но и психическое насилие, оскорбления, угрозы, кибербуллинг и социальную изоляцию», — сказала она.

4 февраля восьмиклассница устроила поджог в школе Красноярска. По информации региональной прокуратуры, 14-летняя ученица принесла с собой в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю. Также пострадала сама поджигательница, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Красноярском крае семиклассница попыталась ударить кухонным ножом учителя, а после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из сверстниц. В тот же день один из учеников девятого класса открыл стрельбу в образовательном учреждении в Уфе, ранив учителя истории и обществознания. Во всех трех случаях причиной поведения подростков, по данным СМИ, мог стать буллинг.

Ранее стало известно, что красноярские школы проверят после двух нападений школьниц на других учеников.
 
