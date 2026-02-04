Экономист рассказал, как Трамп с помощью России хочет заработать «много денег»

Соединенные Штаты вряд ли введут дополнительные санкции против России, поскольку президент США Дональд Трамп намерен заработать около $1 трлн на ряде совместных с Москвой экономических проектах, а санкции будут здесь только мешать. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец, комментируя данные агентства Bloomberg о новых санкциях Штатов против России.

«Я думаю, что ожидать ничего не стоит, потому что вряд ли эти санкции всерьез, потому что там этих пакетов много. (Сенатор – «Газета.Ru») Линси Грэм разрабатывал. Все это пока не введено. Дело в том, что Трампу нужна Россия для того, чтобы заработать много денег», — подчеркнул он.

По словам Зубца, с Россией он может «получить в распоряжение» сумму порядка $1 трлн.

«Поэтому вводить какие-то санкции… Зачем? Его задача – максимально быстро закончить украинский конфликт на приемлемых условиях и заняться зарабатыванием этих денег», — отметил аналитик.

Упомянутый «заработок», добавил Зубец, Соединенные Штаты получат за счет ряда масштабных проектов в экономической сфере, которые связаны как с Россией, так и с Украиной.

Речь может, среди прочего, идти о поставках американцами российского газа в Европу, указал экономист.

«Восстановление Украины, редкоземельные металлы, торговля российским газом. Там много совместных проектов Россия им предложила, и каждый масштабен. Поставить их на пользу американскому бизнесу — вот это главная задача Трампа», — подытожил собеседник.

В контексте проблемы поставок российского газа в Европу немецкая газета Berliner Zeitung писала, что запрет на поставки этого энергоносителя в ЕС может стать для США «лазейкой», которая позволит американцам тайно импортировать российский газ в Европу.

Издание напомнило, что Брюссель намерен предоставить США, Норвегии, Катару, Великобритании, Алжиру и Нигерии освобождение от проверок «истинного происхождения» импортируемого газа, так как считает риск поставок оттуда слишком низким. В случае остальных стран европейцы собираются проверять, в какой стране был добыт газ.

Однако журналист BZ Майкл Майер счел, что, например, США могут воспользоваться этой «лазейкой».

4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов писало о том, что власти США подготовили новые санкции против РФ, однако пока не намерены их вводить.

Ранее на Западе оценили решение ЕС по российскому газу.