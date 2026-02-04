В Черном море нашли «айсберг»

В Черном море нашли дрейфующее скопление льда возле Бакальской косы на северо-западе Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», передает ТАСС.

По словам замдиректора по науке ФГБУ «Заповедный Крым» Сергея Крюкова, на снимках, которые были получены со спутников, в акватории природного заказника «Малое филлофорное поле» зафиксировали редкое явление — обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Протяженность «айсберга» составляет более 7 км.

Отмечается, что обнаруженное скопление льда — это не классический айсберг, отколовшийся от ледников. В пресс-службе пояснили, что «черноморские айсберги» представляют собой дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море.

Каркинитский залив — мелководный, он глубоко вдается в сушу. В пресс-службе добавили, что он является своеобразным природным «холодильником». Во время продолжительных морозов температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, из-за чего начинается процесс ледообразования. Далее ветры северных румбов «сгребают» льдины и шугу в крупные массивы, прижимают их к побережью, формируя ледяные поля.

