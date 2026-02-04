Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Появились подробности о положении Роналду в «Аль-Насре» после бойкота

Record: Роналду не пропускает тренировки «Аль-Насра» на фоне слухов про уход
Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не бойкотировал тренировки клуба. Об этом пишет издание Record.

Согласно опубликованной информации, он принял участие во всех командных занятиях под руководством главного тренера Жорже Жезуша. Вопреки заявлению некоторых местных СМИ форвард не покидал Саудовскую Аравию.

В СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее стало известно, когда Роналду завершит карьеру.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!