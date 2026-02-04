Появились подробности о положении Роналду в «Аль-Насре» после бойкота

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не бойкотировал тренировки клуба. Об этом пишет издание Record.

Согласно опубликованной информации, он принял участие во всех командных занятиях под руководством главного тренера Жорже Жезуша. Вопреки заявлению некоторых местных СМИ форвард не покидал Саудовскую Аравию.

В СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

