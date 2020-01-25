Темнокожую активистку из Уганды вырезали с фото с Гретой Тунберг из Давоса

Экоактивистку из Уганды Ванессу Накате вырезали с фотографии с Гретой Тунберг и другими активистами во врем участия в сессии на форуме в Давосе, сообщает Buzzfeed.

Об этом она написала в своем Twitter.

23-летняя Накатена была обеспокоена, обнаружив, что в новостях о событии она была вырезана из фотографии, опубликованной агентством Associated Press, на которой были изображены Тунберг и другие активисты Луиза Нойбауэр, Изабель Аксельссон и Лукина Тилле.

«Я была расстроена из-за людей из Африки. Это показало, как нас ценят. Мне было очень больно. Это худшее, что я когда-либо видел в своей жизни», — рассказала она.

Позже AP изменило фотографию, которая также отобразилась в публикации в Twitter.